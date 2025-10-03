El PP ve innecesario blindar el aborto en la Constitución, lo que le llevaría a alinearse con Vox en el Congreso

El Partido Popular ha afirmado este viernes que la ley actual que regula el aborto es suficiente y que por ello no ve necesario blindarlo en la Constitución y no estaría dispuesto a apoyar la reforma propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convertirlo en un derecho incluido en la carta magna.

En un mensaje distribuido a medios, fuentes del PP han recordado que para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del Partido Popular y que Sánchez tiene que olvidarse de contar con ellos para reformar un texto que "está incumpliendo" por no presentar presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo.

Según el PP, la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional.

"El debate termina aquí", afirman las fuentes de Génova, tras el anuncio de Sánchez de que llevará al Parlamento una reforma "para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", según ha señalado en la red social X.

Todo ello tras la polémica desatada esta semana después de que el Ayuntamiento de Madrid del popular José Luis Martínez Almeida apoyara una iniciativa de Vox para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el 'trauma posaborto', que no existe según los expertos y según reconoció el propio alcalde posteriormente.

Según el PP, Sánchez pretende ahora, "acabado el señuelo de la flotilla", buscar otro tema con el que "distraer" y "tapar" la falta de gestión, la "corrupción" y los problemas que tiene en su entorno, como los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, el procesamiento de su hermano y de su fiscal general del Estado o el encarcelamiento de su número dos en el PSOE, señala el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En esta línea se ha manifestado el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien en una entrevista en RNE ha dicho este viernes que Sánchez con el tema del aborto "lo único que busca es confrontar" y crear una "nueva cortina de humo" con "temas delicados" para "tapar sus problemas de corrupción".

El aborto, ha agregado, "no es un derecho" pero hoy "está regulado legalmente" e ir más allá sólo busca dividir.

"Aquí tenemos un régimen en el que ya está establecido una norma, una ley que lo regula y yo creo que en ese sentido es suficiente", ha insistido Bravo.