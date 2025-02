El presidente del Parlament balear (Vox) será juzgado por un supuesto delito de odio

El polémico president del Parlament balear e integrante de Vox, Gabriel Le Senne, tendrá que responder por lo sucedido durante la sesión plenaria de junio del pasado año en la que perdió los papeles y destrozó la fotografía de una víctima de la represión franquista, tras arrancarla del portátil de una diputada de socialista.

Este jueves, el juez Juan Manuel Sobrino ha acordado la apertura de juicio oral en su contra por un presunto delio de odio. Es decir, investigará si se ha cometido un delito en el marco de lo que era un debate parlamentario sobre la toma en consideración de la iniciativa para derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares.

El propio Le Senne llegó a declarar sobre lo sucedido que estuvo un "buen rato", durante "media hora", tratando de "convencerlas por las buenas" y que "como no han querido por las buenas, pues por las malas". Posteriormente acabó pidiendo disculpas excusándose en que "no rompí nada a propósito, mi intención era retirar ese cartel y así lo ordené" y que eso fue "lo que me sacó de mis casillas, y pido disculpas por ello".

El comunicado

Cabe recordar que el 18 de junio de 2024, Le Senne protagonizó una bronca intervención en la que llamó al orden a dos diputadas socialistas y miembros de la Mesa de la Cámara, que llevaban en sus ordenadores portátiles las fotografías de los represaliados. Le Senne destrozó la imagen de Aurora Picornell y después expulsó a dichas diputadas autonómicas del PSOE, Mercedes Garrido y Pilar Costa.

También cabe destacar que el propio Parlament balear emitió un comunicado en el que se descargaba parte de la responsabilidad de Le Senne. "Al volver la señora Garrido a abrirlo, el presidente intentó retirar el cartel. En ningún caso fue su intención romperlo. No obstante, el presidente admite que habría sido más apropiado ordenar a los servicios de la Cámara la ejecución de la decisión".

En ese mismo texto, se resolvía que "en cualquier caso, no es posible censurar la actuación del presidente, sin antes censurar la actitud previa provocadora de la vicepresidente y secretaria segundas del Parlament".