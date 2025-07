El PSOE busca un perfil para relevar a Cerdán: estos son los nombres que más suenan

El PSOE sopesa el perfil del candidato a relevar a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido, que puede ir desde una mujer joven hasta una figura apegada al aparato y, en todo caso, tendría que asumir el reto para emitir un mensaje claro de "limpieza" y "regeneración" en la familia socialista.

Desde la expulsión de Cerdán del partido por su supuesta implicación en el caso Koldo, el PSOE mantiene silencio sobre quién será la persona que le releve, y sus portavoces oficiales se limitan a recordar que será el secretario general, Pedro Sánchez, quien plantee su propuesta a los miembros del Comité Federal que se reunirá el próximo sábado en Ferraz.

El próximo número tres del PSOE deberá trabajar para recobrar la confianza de los territorios y de las bases tras la salida de Cerdán -ahora en prisión por su implicación en el caso Koldo- y "abrir más espacios de comunicación y diálogo", según apunta un dirigente territorial.

Esta fuente estima, no obstante, que este cambio no será suficiente por sí solo para dar un vuelco a la imagen de la formación tras el escándalo de la implicación de Cerdán en una supuesta trama corrupta.

Este mismo martes, ni la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ni la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, han querido comentar a los periodistas que han cubierto la rueda del Consejo de Ministros si alguna de ellas podría ocupar el puesto.

Ambas se han limitado a recordar que la decisión corresponde a Sánchez y que el nombre se conocerá el sábado en el Comité.

A pesar del silencio, hay varios nombres que han ido cobrando fuerza en los últimos día, al tiempo que crecen las voces que consideran que si fuera una mujer el partido mandaría un mensaje necesario y acorde a los valores socialistas: la lucha contra la prostitución después de que el informe de la UCO desvelara conversaciones sobre mujeres entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En las últimas semanas ha ido ganando fuerza la diputada catalana y miembro de la Ejecutiva Montse Mínguez, una de las cuatro personas designadas por Sánchez para encargarse de la Secretaría de Organización colegiada e interina tras la dimisión de Cerdán.

La leridana ha ido ganando enteros y quienes la conocen bien apuntan a que sus dotes de comunicación y de escucha y su capacidad de trabajo y de negociación hacen de ella una buena candidata a número tres.

No obstante, su condición de afiliada al PSC no agrada a algunas federaciones territoriales, mientras otras, por el contrario, no ven problema alguno en su procedencia catalana y consideran que podría encajar muy bien en el puesto.

Otras de las que más suena para relevar a Cerdán es la concejala del Ayuntamiento de Madrid Enma López, una de las incorporaciones a la Ejecutiva Federal en el pasado congreso en Sevilla, que desde entonces se ha convertido en una de las caras más visibles del partido.

Secretaria de Política Económica y Transformación Digital y portavoz de los socialistas en el consistorio de Madrid para los asuntos económicos, fue asesora del Gabinete de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez y dirigió la campaña de Reyes Maroto para enfrentarse al alcalde José Luis Martínez-Almeida.

También se habla como otro posible secretario de Organización del sevillano Francisco Salazar, uno de los dirigentes socialistas más ligados a Pedro Sánchez.

Situado siempre en un segundo o tercer plano, fue alcalde de su pueblo natal y exconcejal en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), la cuna de la resurrección de Pedro Sánchez en las primarias; es el actual secretario de Acción Electoral y Análisis de la Ejecutiva Federal y secretario general de Coordinación Institucional del Gabinete de Sánchez.