El PSOE defiende ante Puigdemont que ha cumplido su parte: "Y en lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla"

El terremoto político provocado por Carles Puigdemont ya ha tenido respuesta desde Ferraz. Mientras Junts anuncia que rompe con el PSOE y amenaza con dejar al Gobierno "sin mayoría de legislatura", los socialistas optan por la calma.

"Nos remitimos a las declaraciones realizadas por nuestra portavoz, Montse Mínguez, este mismo lunes", han señalado los socialistas en un comunicado con la intención de rebajar la tensión y reafirmar su voluntad de mantener el diálogo como vía de entendimiento político.

"Desde el PSOE mantenemos la mano tendida. Seguiremos ofreciendo la que es, ha sido y será nuestra mejor baza: el diálogo. Así entendemos la política, como un instrumento para tender puentes, y así seguirá siendo", han insistido desde la dirección federal.

"Estamos cumpliendo lo pactado"

Las declaraciones llegan después de que Junts haya decidido dar un paso más en su distanciamiento del Gobierno y "dinamitar" la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez. En una intervención desde Perpiñán, Puigdemont ha anunciado que el partido "rompe" el pacto sellado en Bruselas en noviembre de 2023, tras recibir el aval unánime de la dirección del partido.

El expresident ha dejado claro que la ruptura será definitiva si la militancia ratifica la decisión esta misma semana, en una consulta que concluirá el jueves. "Si lo ratifica la militancia, el Gobierno podrá ocupar sillones, pero no gobernar", ha advertido Puigdemont, que ha justificado el movimiento alegando que "ya no hay confianza política, que es de lo que se trata" y que Junts "ya no se fía del PSOE".

Desde Ferraz, la respuesta socialista ha sido contenida, apelando a la prudencia y al respeto institucional. "Respetamos absolutamente el funcionamiento interno de cualquier partido político", señalan desde el PSOE.

Los socialistas subrayan, además, ante la falta de confianza manifestada por Junts, que el Gobierno y el partido "están cumpliendo lo pactado" dentro de sus competencias, y que "en lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla".