El subdirector de Emergencias admite que Presidencia de la Generalitat pidió la llamada de AEMET que se filtró manipulada

El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ha admitido este martes ante la jueza que Presidencia de la Generalitat le pidió la grabación de la llamada entre una operaria de Aemet y otra del 112 el día de la DANA que después se filtró manipulada a la prensa.

En concreto, asegura que fue el exsubsecretario de Justicia, Ricardo García, quien se presentó en Emergencias exigiendo el audio y se lo llevó en un pen drive. "Las órdenes venían de presidencia de la Generalitat", ha señalado.

En dicho audio filtrado, de apenas unos segundos, la meteoróloga de la AEMET advertía a la trabajadora del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat de que no iban a enviar al gobierno autonómicos nuevas actualizaciones sobre el temporal que iba a tener lugar a lo largo de ese día. "En principio no vamos a marearos con más avisos", se le escucha decir a la profesional. Unas palabras que Mazón y su equipo aprovecharon para intentar reforzar la idea del "apagón informativo" que, según ellos, se dio aquel día por parte de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sin embargo, la llamada al completo desvelada después demostraba que la información ofrecida por la Aemet fue muy completa y pudo servir para aniticiparse a la gran tragedia que después se desató, con 230 muertos.

La trabajadora de la agencia meteorológica advirtió a la Generalitat de que lo peor del fenómeno se esperaba desde la zona interior del litoral hasta el interior de la provincia de Valencia. Y que el periodo de máxima intensidad de precipitaciones sería entre las tres y las seis de la tarde, tal y exactamente como ocurrió. En la llamada, además, la profesional subrayó que el aviso en todas esas zonas era de nivel rojo "porque no se puede subir más".

La AEMET, en todo caso, efectuó hasta 22 llamadas aquel día al servicio de emergencias de la Generalitat para informar de la evolución del temporal. La primera, a las 07.36h. La última, a las 18.10h. En esa última, por ejemplo, quedó constancia de que se llamó para "informar de la prolongación 2 h más del aviso rojo en el Litoral norte de Valencia por la persistencia de la tormenta (en el Interior norte y el Litoral sur finalizaron a las 18:00), pero no atendieron las llamadas".