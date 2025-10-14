El Supremo pide a la Eurocámara que suspenda la inmunidad a Alvise Pérez para poder investigarle por financiación ilegal

El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, para así poder investigarle por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal después de que recibiera 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, para las elecciones europeas de 2024.

El instructor le tomó declaración voluntaria por estos hechos el pasado mes de julio. Entonces, Alvise declaró que el empresario no le dio el dinero para la campaña electoral, aunque el propio Romillo así lo haya defendido en varias ocasiones.

El Supremo tiene cuatro causas abiertas contra Alvise. Además de esta, hay otras por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Ill; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora para delitos de odio, Susana Gisbert; y otra por el supuesto acoso a dos eurodiputados de su partido.

La solicitud del Supremo llega apenas dos días después de que el eurodiputado de extrema derecha anunciase el pasado domingo su futura candidatura para las elecciones generales previstas en 2027. Durante su anuncio, Alvise prometió cosas como la construcción de cárceles masivas como las de Nayib Bukele en El Salvador, un programa económico como el de Javier Milei en Argentina o una deportación masiva como la impulsada por Donald Trump en EEUU.

Hace unos días se supo que la Policía había asegurado en un informe enviado al Supremo que Alvise había recibido 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo el 27 de mayo de 2024 para poder "financiar parte de la campaña electoral" al Parlamento Europeo. En el informe policial, los agentes analizaron las conversaciones que ambos mantuvieron a través de la aplicación de mensajería segura Signal y concluyeron que "no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicio" por parte del eurodiputado al empresario "o a sus estructuras societarias adscritas, como habría manifestado Pérez".

En su declaración voluntaria ante el Supremo, Alvise no negó haber recibido dicha cantidad pero sí que la hubiese destinado a la campaña electoral. "Ni un solo euro del señor Romillo fue a pagar la campaña", dijo Alvise.

Romillo, sin embargo, manifestó en su declaración como investigado que sí entregó el dinero para la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta, confirmando así lo que había expuesto previamente al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).