Elvira Lindo tiene un sosegado mensaje para Felipe González tras decir que no va a votar al PSOE que el expresidente debería oír

Felipe González ha sido uno de los protagonistas de la semana. El expresidente del Gobierno ha afirmado en Los Desayunos del Ateneo que, en caso de elecciones, no va a votar al PSOE y que lo hará en blanco.

"Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE", dijo el histórico dirigente del PSOE, que afeó también los pactos de su partido con Bildu.

Ahora, la escritora Elvira Lindo ha dejado un sosegado mensaje dirigido a Felipe González en los micrófonos de la SER: "Creo que hay que saber envejecer, hacerse mayor, estar fuera del poder, contemplar cómo fuiste tú y cuáles son los desafíos de ahora que son muy diferentes".

González no sabe ver los desafíos

"Puedo estar de acuerdo en algunas críticas que él hace a su partido pero me parece que no pone bien el foco en los asuntos que realmente nos preocupan hoy y en lo que está pasando en el mundo", ha añadido Lindo.

Ha añadido la periodista que se puede decir cosas como que el PSOE tiene que hacer autocrítica: "Como un estadista que ha sido debería sentir con toda su experiencia lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, que es muy preocupante".

Para Lindo hay "un desafío ecológico, bélico, en la defensa de Europa" y le gustaría que le preocuparan esas cosas: "¿Qué le parece que por sus palabras hoy le haya defendido en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso?".

"Me gustaría que viera el espejo de lo que ocurre cuando él habla", ha apostillado la escritora. "Es un ejemplo de elocuencia, de lenguaje rico, de rapidez mental y otra cosa es lo que sienta y piensa en cada momento", ha añadido Carles Francino, presentador de La Ventana.

Por último, Lindo ha señalado que González, quizá sin darse cuenta, pone sus sentimientos por delante "y lo emocional y la rabia que tiene" porque se nota "lo desabrido y malhumorado que es". "A esa edad hay que tener ironía y ver las cosas con compasión", ha sentenciado.