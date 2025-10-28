Encuesta | ¿Crees que en Junts van de farol o que sí dejarán caer al Gobierno de coalición?

Puigdemont ha deshojado la margarita que ya prácticamente se daba por hecho que su último pétalo simbolizaría el fin de la relación entre Junts y el Gobierno de coalición. Lo que también se traduce en la ausencia de los necesarios apoyos para sacar adelante las políticas del Ejecutivo en las votaciones parlamentarias. La legislatura se asoma a lo desconocido después de que los posconvergentes catalanes hayan acordado romper con el PSOE. ¿O no?

Aunque la decisión debe ser ratificada en los próximos días por la militancia de Junts, desde la cúpula de la formación independentista no ocultan que ya no hay ningún tipo de acuerdo de última hora que permita salvar este conflicto. Ni una eventual reunión entre Sánchez y el propio Puigdemont en Waterloo.

Con todo, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión sobre lo que crees que acabarán haciendo en Junts. ¿Crees que realmente esto es un punto y final con el PSOE o que se trata de una suerte de farol con la que acelerar los acuerdos alcanzados en el pasado? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)

