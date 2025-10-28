Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Junts advierte al PSOE de que la ruptura no la salva ni una reunión Sánchez-Puigdemont
Política

Política

Junts advierte al PSOE de que la ruptura no la salva ni una reunión Sánchez-Puigdemont

"El tema es que ya no nos los creemos", expone el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, quien asegura que el movimiento para nada tiene que ver con el auge electoral de la ultra Aliança Catalana en su espectro político.

Antón Parada
Antón Parada
El secretario general de Junts, Jordi Turull, con el expresident catalán Carles Puigdemont, de fondo en la pantalla.Alberto Paredes/Europa Press via Getty Images

Un día después de la anunciada ruptura de Junts con el PSOE, el guion de las declaraciones de los políticos continúa siendo el mismo. Con algunos matices, como el de despejar algunas de las dudas que flotaban ayer en el ambiente. ¿Y si el presidente del Gobierno se desplaza a Waterloo para mantener el cara a cara del que tanto se había hablado pero que nunca se había materializado en estos dos años de legislatura? Desde Junts han dejado claro que ni con esas.

El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha afirmado en la mañana de este martes que una reunión entre Sánchez y Puigdemont contribuya a dar marcha atrás a la decisión anunciada por el propio expresident, avalada por unanimidad por la cúpula de Junts y que ahora deberá ratificar la militancia de la formación catalana de derechas e independentista. Sobre ese espectro político, también ha hablado Turull a preguntas de la prensa. Descarta que el auge electoral de la ultra Aliança Catalana tenga nada que ver con haber cortado amarras con Ferraz.

"Nosotros estamos en la fase ya de los hechos"
Jordi Turull, secretario general de Junts

"El tema es que ya no nos los creemos. Es decir, la cesta de incumplimientos, de falta de voluntad, de falta de confianza, que debíamos mejorarla y que esto ha ido a peor, es tan grande que esto no lo resuelve", ha dicho Turull en el marco de una entrevista en las ondas de la radio catalana RAC-1. "Nosotros estamos en la fase ya de los hechos. De las palabras ya hemos oído decir tantas y tantísimas", ha subrayado el 'número 2' de Puigdemont.

En esa misma línea se ha pronunciado otro de los rostros más visibles de Junts, el de la portavoz parlamentaria en el Congreso, Míriam Nogueras, quien ha dejado claro que "una reunión entre Sánchez y Puigdemont blanquearía los incumplimientos de Pedro Sánchez", en declaraciones para 'La Hora de la 1', en TVE. No se ha quedado ahí y ha recordado la situación en la que se queda el Ejecutivo de coalición sin los necesarios apoyos de sus siete diputados: "A partir del jueves, si la militancia avala la decisión de la Ejecutiva, Sánchez y el gobierno del PSOE y Sumar podrán mantenerse en el poder pero no podrán gobernar".

¿Y una moción de censura con Feijóo?: "El PSOE ha suspendido asignaturas, pero el PP debería repetir curso"

Por otro lado, y a pesar de que ya ayer el propio Puigdemont dio por descartada una hipotética moción de censura que reemplazase a Sánchez en la Moncloa por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Turull ha ido más allá a la hora de explicar que el rechazo al PSOE no se traduce en un apoyo gratuito a una derecha que necesitaría de Vox para ser alternativa de Gobierno. 

En esa línea, Turull ha señalado que "el PSOE ha suspendido muchas asignaturas de este acuerdo, pero el PP debería repetir curso", dejando entrever que los populares están muy lejos de poder recibir cualquier apoyo de la formación catalana. Cabe recordar que desde hace días en las esferas de Junts se viene hablando de la posibilidad de apoyar en una eventual moción a una figura independiente, con carácter instrumental y con el objetivo de la convocatoria inmediata de elecciones generales, si bien no hay nada en firme sobre la mesa.

No tenemos vocación de ser muleta de ningún partido español"
Jordi Turull, secretario general de Junts
Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Los incumplimientos con Junts tienen consecuencias, quizás con otros partidos no, pero con nosotros sí. No tenemos vocación de ser muleta de ningún partido español", sentenció Turull en la misma entrevista con RAC-1.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco