Junts advierte al PSOE de que la ruptura no la salva ni una reunión Sánchez-Puigdemont

Un día después de la anunciada ruptura de Junts con el PSOE, el guion de las declaraciones de los políticos continúa siendo el mismo. Con algunos matices, como el de despejar algunas de las dudas que flotaban ayer en el ambiente. ¿Y si el presidente del Gobierno se desplaza a Waterloo para mantener el cara a cara del que tanto se había hablado pero que nunca se había materializado en estos dos años de legislatura? Desde Junts han dejado claro que ni con esas.

El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, ha afirmado en la mañana de este martes que una reunión entre Sánchez y Puigdemont contribuya a dar marcha atrás a la decisión anunciada por el propio expresident, avalada por unanimidad por la cúpula de Junts y que ahora deberá ratificar la militancia de la formación catalana de derechas e independentista. Sobre ese espectro político, también ha hablado Turull a preguntas de la prensa. Descarta que el auge electoral de la ultra Aliança Catalana tenga nada que ver con haber cortado amarras con Ferraz.

"El tema es que ya no nos los creemos. Es decir, la cesta de incumplimientos, de falta de voluntad, de falta de confianza, que debíamos mejorarla y que esto ha ido a peor, es tan grande que esto no lo resuelve", ha dicho Turull en el marco de una entrevista en las ondas de la radio catalana RAC-1. "Nosotros estamos en la fase ya de los hechos. De las palabras ya hemos oído decir tantas y tantísimas", ha subrayado el 'número 2' de Puigdemont.

En esa misma línea se ha pronunciado otro de los rostros más visibles de Junts, el de la portavoz parlamentaria en el Congreso, Míriam Nogueras, quien ha dejado claro que "una reunión entre Sánchez y Puigdemont blanquearía los incumplimientos de Pedro Sánchez", en declaraciones para 'La Hora de la 1', en TVE. No se ha quedado ahí y ha recordado la situación en la que se queda el Ejecutivo de coalición sin los necesarios apoyos de sus siete diputados: "A partir del jueves, si la militancia avala la decisión de la Ejecutiva, Sánchez y el gobierno del PSOE y Sumar podrán mantenerse en el poder pero no podrán gobernar".

¿Y una moción de censura con Feijóo?: "El PSOE ha suspendido asignaturas, pero el PP debería repetir curso"

Por otro lado, y a pesar de que ya ayer el propio Puigdemont dio por descartada una hipotética moción de censura que reemplazase a Sánchez en la Moncloa por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Turull ha ido más allá a la hora de explicar que el rechazo al PSOE no se traduce en un apoyo gratuito a una derecha que necesitaría de Vox para ser alternativa de Gobierno.

En esa línea, Turull ha señalado que "el PSOE ha suspendido muchas asignaturas de este acuerdo, pero el PP debería repetir curso", dejando entrever que los populares están muy lejos de poder recibir cualquier apoyo de la formación catalana. Cabe recordar que desde hace días en las esferas de Junts se viene hablando de la posibilidad de apoyar en una eventual moción a una figura independiente, con carácter instrumental y con el objetivo de la convocatoria inmediata de elecciones generales, si bien no hay nada en firme sobre la mesa.

"Los incumplimientos con Junts tienen consecuencias, quizás con otros partidos no, pero con nosotros sí. No tenemos vocación de ser muleta de ningún partido español", sentenció Turull en la misma entrevista con RAC-1.

