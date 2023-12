Sánchez: "El auténtico peligro que afrontamos las democracias es la internacional ultraderechista"

Pedro Sánchez sigue de 'gira' mediática. El presidente del Gobierno, que ha presentado este lunes su nuevo libro, Tierra Firme, ha pasado por Informativos Telecinco para hacer un repaso a la actualidad y defender su apuesta por la amnistía, un "fin noble" que sigue removiendo la política nacional.

"Hemos hecho una apuesta que puede ser controvertida, pero el fin es noble, la convivencia en Cataluña", ha apuntado, nada más señalar que "hoy nadie me reprocha los indultos" a los encarcelados por el juicio del 'procés'.

Lo que sí continúa es la crítica por parte del PP y su líder, Núñez Feijóo, de quien Sánchez insiste que "no me cabe duda de que la hubiera aprobado si no dependiese de los votos de Vox". "Pero llueve sobre mojado; el señor Aznar indultó en un día a 1.400 personas y se transfirieron competencias a Cataluña", ha remarcado de inmediato, sin dejar caer una cuestión que no abandona el primer plano de actualidad.

Aunque los temas se suceden... En su entrevista con Pedro Piqueras, Sánchez ha sido preguntado, nada más comenzar, por las palabras de Abascal desde Argentina asegurando que el pueblo querrá "colgarse de los pies". Al respecto, las ha calificado como "graves", puesto que "demuestran que el auténtico peligro que afrontamos las democracias es la internacional ultraderechista".

Con respecto a la condena hecha por Feijóo, ha añadido que "cuando se condenan palabras tan graves no se puede poner un pero; el señor Feijóo simplemente trata de edulcorarlas; esto exige una condena firme pero sobre todo repensar esas alianzas con la ultraderecha".

Feijóo ha ocupado buena parte del espacio entre Sánchez y Piqueras. Así, el presidente del Ejecutivo ha aprovechado para destacar la 'oferta' de pactos de Estado lanzada al PP, concretada en una "invitación" a reunirse al líder de la oposición... no sin ironía y un curioso desliz.

"Agradezco su 'sentido democrático, pero... cuando el señor Feijóo, Rajoy, perdón, me llamaba a Moncloa yo iba sin poner ninguna condición", ha corregido rápido con una sonrisa y antes de mencionar que la 'comisión de trabajo' propuesta al PP incluirá, del bando socialista, a María Jesús Montero, Patxi López y Félix Bolaños, tres de sus personas clave.

En materia internacional, Sánchez ha incidido en sus palabras sobre la guerra en Gaza, criticando que "no hay proporcionalidad en la respuesta que está dando Israel" a los "horrendos atentados de Hamás". "Creo que hay que parar esta guerra y dar un horizonte de paz y eso pasa por un alto el fuego y que Israel acepte la entrada de ayuda humanitaria".

Volviendo a las palabras de Abascal, el líder socialista ha enlazado ambas cuestiones. "Lo que estoy diciendo es algo que en el debate público y político se ve. Se está perdiendo la humanidad y en Gaza lo vemos en unos bombardeos que no son proporcionados".