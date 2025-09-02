España se ofrece para acoger la conferencia de la ONU sobre el estado palestino, tras el veto diplomático de EEUU

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el palestino, Mahmud Abbas, se abrazan durante su encuentro en Moncloa, el 19 de septiembre de 2024.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reveló esta pasada noche que ha propuesto que España sea sede de la conferencia de la ONU sobre Palestina después de que Estados Unidos negara el visado al presidente palestino, Mahmud Abbas, para que éste asistiera a esa cita en el marco de la Asamblea General del organismo mundial.

En una entrevista en TVE, el socialista dijo que habló con Abbas el sábado pasado para transmitirle la solidaridad del Gobierno de España y para trasladarse su "voluntad firme" de apoyarle para esa conferencia sobre los dos Estados -Israel y Palestina- que iba a tener lugar en la sede de la ONU en Nueva York. Un encuentro inicialmente planteado para junio pasado, que fue suspendida por la Guerra de los 12 Días contra Irán, y que ahora se quería retomar.

En esa conversación entre líderes, el español también expresó a Abbas la disponibilidad de España para acoger el encuentro, en caso de no poder celebrar esa conferencia en los lugares en los que estaba previsto, más allá de la Asamblea en sí.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que la decisión adoptada por la Administración Trump de impedir a Abbas participar en la Asamblea General de la ONU, con sede en Nueva York, "contraviene claramente el derecho internacional".

Los ministros de Asuntos Exteriores de 15 países emitieron en julio una declaración conjunta tras una conferencia celebrada en Nueva York, copresidida por Francia y Arabia Saudita, con el objetivo de reactivar la solución de dos Estados entre israelíes y palestinos. La declaración fue firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de Andorra, Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovenia y España.

Esta misma noche, Bélgica también ha indicado que va a reconocer a Palestina como un igual, durante la Asamblea de la ONU.