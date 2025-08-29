EEUU niega o revoca visados a diplomáticos palestinos, pero mantiene la exención para la misión ante la ONU

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes que revocará los visados de entrada a responsables de la Autoridad Palestina, la administración con sede en Cisjordania, y de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de cara a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre en Nueva York.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que afirma actuar "de acuerdo con la ley estadounidense", ha explicado en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina, lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

El Departamento de Estado ha matizado, sin embargo, que otorgará una exención a los miembros de la misión permanente de Palestina ante la ONU, lo que permitirá su participación en los trabajos del organismo.

La decisión llega en un contexto de tensiones diplomáticas marcado por la intención de países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia de reconocer en ese foro al Estado palestino. Washington, junto con Israel, ha criticado abiertamente esa iniciativa, a la que califica de "contraproducente para la paz" y de "capitulación frente a Hamás".

Acusaciones de "socavar las perspectivas de paz"

Como ya ocurrió a finales del mes pasado con el anuncio de sanciones contra altos cargos palestinos, Estados Unidos argumenta que la medida responde al "incumplimiento de compromisos" por parte de la Autoridad Palestina y la OLP, a las que acusa de "socavar las perspectivas de paz".

En palabras del Departamento de Estado, estas organizaciones deben "repudiar sistemáticamente el terrorismo" y poner fin "a la incitación al terrorismo en la educación, tal como lo exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP".

Washington también reprocha a la Autoridad Palestina sus esfuerzos por recurrir a instancias judiciales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, y sus campañas de reconocimiento unilateral del Estado palestino, en lugar de negociar directamente con Israel.

"Ambas medidas contribuyeron materialmente a la negativa de Hamás a liberar a sus rehenes y al fracaso de las conversaciones de alto el fuego en Gaza", asegura la diplomacia estadounidense, en una versión que contradice la postura del movimiento islamista palestino, que responsabiliza a Israel de haber roto las negociaciones.

Pese a las restricciones, el Departamento de Estado subraya que mantiene "abierta la puerta a una reanudación de la colaboración" con los dirigentes palestinos siempre que adopten "medidas concretas para retomar una senda constructiva de compromiso y coexistencia pacífica con el Estado de Israel".