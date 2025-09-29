España veta el paso de armamento de EEUU para Israel por las bases de Rota y Morón

España ha sido uno de los países occidentales que más lejos han llegado en sus medidas de presión a Israel, en represalia por su ofensiva contra Gaza (Palestina), vieja de dos años y que acumula más de 65.000 asesinados. Entre otras, destaca el bloqueo de los puertos nacionales para el envío de armas al Gobierno de Tel Aviv. Sin embargo, surgió la duda: ¿se podrían seguir usando las bases que Estados Unidos tiene en suelo español para ese propósito? Ahora llega la respuesta: “Rota y Morón no son un coladero”, dicen hoy desde el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano al diario El País, al desvelar que el Gobierno está vetando el paso de armamento norteamericano para Israel por las doa bases, la gaditana y la sevillana.

En concreto, nuestro país ha impedido el paso "de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares", sostiene la información, "tanto los que se dirigen directamente a dicho país como los que lo tienen como destino final tras una escala intermedia", indican fuentes del citado organismo. Las medidas de Moncloa, pues, no serían "papel mojado por el uso sin control de las instalaciones militares estadounidenses en España".

"Rota y Morón son bases de soberanía española, bajo mando de un militar español, y todo lo que allí sucede debe ser autorizado por las autoridades españolas", agregan las fuentes que maneja Miguel González, el especialista en Defensa del diario de Prisa. Aún así, hay matices: puede darse el caso, afina la noticia, de que España "autorice un vuelo de EEUU a una base alemana o italiana y, desde allí, haga un nuevo viaje a Israel, sin que figurase en su plan de vuelo original". Y también es cierto, admiten, que "España no inspecciona los aviones de transporte o los buques estadounidenses que hacen escala en las bases españolas y que el Pentágono podría ocultar su carga". Sin embargo, entienden las fuentes consultadas que esto "resultaría contraproducente, pues la relación entre aliados se basa en una confianza que se vería gravemente dañada si se descubriese el engaño".

Por un lado, el volumen de armamento transferido por EEUU a Israel (es su mejor socio) es "tan ingente que no puede pasar desapercibido", pero también hay "abundantes ejemplos de que Washington conoce y respeta las posiciones del Gobierno español". Es de esperar, por tanto, que trate de buscar alternativas cuando sea posible para no erosionar las relaciones con Madrid. El País cita un ejemplo que ya sirve de botón: el de seis aviones F-35 entregados en marzo y abril a Israel por la Administración de Donald Trump, que evitaron pasar por las bases Rota o Morón. "Estos cazas, que venían con los distintivos de la Fuerza Aérea israelí ya pintados en el fuselaje, hicieron escala en las islas Azores, según distintas fuentes, antes de cruzar en vuelo el Estrecho de Gibraltar", expone la noticia.

Tras la llegada de los nuevos aviones a una base en Beerseva, Israel ya tiene 45 de los 50 aviones de este modelo que compró inicialmente a Lockheed Martin, una firma de EEUU referente en la industria mundial de defensa, "aunque ahora ha ampliado el pedido con 25 más". Estos aviones han jugado un papel destacado en la destrucción de Gaza.

También para "ahorrarse roces con Washington", el Gobierno de PSOE y Sumar ha tratado de no incidir mucho en la situación de las dos bases, en virtud de los Pactos de Madrid de 1953 y el convenio de defensa posterior, de 1988. "Dado que la Península se encuentra a mitad de camino entre EEUU y Oriente Próximo y de que el Pentágono suministra el grueso del armamento utilizado por el Ejército hebreo en su ofensiva sobre Gaza, se trata de una cuestión fundamental", recuerda González. Sin embargo, como adelantó la Cadena SER, no se modificará el Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos, según el cual el Pentágono tiene libertad para no informar del destino final del armamento que transportan a través de esas bases militares españolas. "Tampoco hay necesidad de hacerlo, según fuentes que conocen su aplicación práctica", ahonda ahora el rotativo.

Negro sobre blanco, lo que es permite es que "se permite que entren y salgan libremente del país, sin más requisito que cumplir la reglamentación española de circulación aérea, los aviones estadounidenses desplegados temporal o permanentemente en España", como por ejemplo hasta 15 aeronaves KC-135 cisterna, que en junio pasado repostaron sobre el Atlántico a los bombarderos estadounidenses que atacaron las instalaciones nucleares de Irán, una ayuda inestimable para el Gobierno de Benjamin Netanyahu. "Los demás aviones de la Fuerza Aérea de EEUU deben pedir autorización expresa al menos con 48 horas de antelación a su llegada", añade. Cuando haya transporte de "personalidades, mercancías peligrosas, pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España", el permiso sí hace falta de forma específica.

El portavoz del Departamento de Estado que el pasado 9 de septiembre calificó de “profundamente preocupantes” las nueve medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para presionar al Gobierno de Netanyahu se quejó de que estas “limitan potencialmente las operaciones [militares] estadounidenses”. Así que una cosa es intentar evitar choques y, otra, compartir las medidas de Madrid, que incluye la "denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado [incluidas las fletadas por el Pentágono] que transporten material de defensa destinado a Israel".

El artículo que obliga a pedir autorización para los vuelos con "carga o pasaje controvertidos" se ha aplicado ya en numerosas ocasiones, contextualiza el diario. Una de las más polémicas fue en junio de 2002, cuando Washington pidió permiso para que hicieran escala en las bases españolas los aviones que transportaban prisioneros afganos a la cárcel ilegal de Guantánamo. Lo firmó el popular José María Aznar.

"En el caso de los buques, el mecanismo es similar al de los aviones, aunque la autorización de escalas debe hacerse con mayor antelación", de un mínimo de cinco días. También existe cláusula particular: España se ha comprometido "a no preguntar qué tipo de armas llevan". Las fuentes consultadas aseguran que este compromiso "no se refiere a la carga sino al armamento de dotación y responde al contexto de Guerra Fría en que se firmó el convenio: se trataba de evitar que la Unión Soviética supiera qué buques de EEUU llevaban armas nucleares a bordo". Pero "la paradoja radica en que, desde el referéndum de la OTAN de 1986, está prohibido “introducir armas nucleares en territorio español”. De nuevo prima la confianza entre aliados: España no pregunta, pero Washington sabe que no lo puede hacer".