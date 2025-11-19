Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Estos son los números con los que Vox juega a la Lotería de Navidad
Estos son los números con los que Vox juega a la Lotería de Navidad

El partido de Santiago Abascal anima a sus simpatizantes y afiliados a compartir la suerte adquiriendo participaciones de tres números diferentes. 

Javier Escartín
El presidente de Vox, Santiago Abascal
La suerte sonríe a Vox en las encuestas. El partido de Santiago Abascal ha conseguido en este 2025 crecer de forma importante en los sondeos electorales, hasta rozar en algunos de ellos el 20% de estimación de voto. La mayoría de encuestadoras asegura que, si hoy se celebraran comicios generales en España, Vox superaría su representación actual y se quedaría en torno a los sesenta o setenta diputados. Además, sus votos serían fundamentales para que el PP pudiera desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Y como la suerte y los buenos pronósticos están de su lado, seguro que muchos supersticiosos están como locos preguntándose a qué números juega este año Vox a la Lotería de Navidad. En El HuffPost tenemos la respuesta. La vicesecretaría nacional de gerencia del partido ha enviado esta semana a los simpatizantes y afiliados un correo electrónico en el que les anima a comprar participaciones de tres números diferentes para el sorteo de este próximo 22 de diciembre.

"La Navidad es sinónimo de ilusión, y en VOX estamos listos para estrenar una tradición mágica: nuestra Lotería de Navidad. Para celebrar esta primera vez, hemos reservado tres números únicos y te queremos invitar a participar en esta ilusión. Con nuestros tres números, tienes más oportunidades de celebrar 'El Gordo' junto a toda la familia de VOX", señala.

Las participaciones de estos números se pueden adquirir a través de la app o la web de Tulotero. Cada participación cuesta seis euros, pero realmente juegas cinco porque un euro se lo queda Vox a modo de "donativo". La web donde los puedes adquirir es esta.

Los números a los que puedes jugar son los siguientes: 62.545, 92.762 y 98.056.

Si te quedas sin ellos (o no quieres dar ese euro de donativo a Vox), aquí te detallamos las administraciones de Lotería que han puesto a la venta estos números:

62.545

Dirección GRAN VIA, 45 KIIOSCO

Población MADRID

Provincia MADRID

Teléfono 915471660

92.762

Dirección CRTA. DE LA MOJONERA, 152 C

Población NORIAS (LAS)

Provincia ALMERIA

Teléfono 950587427

98.056

Dirección CRTA. DE LA MOJONERA, 152 C

Población NORIAS (LAS)

Provincia ALMERIA

Teléfono 950587427

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 