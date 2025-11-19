Estos son los números con los que Vox juega a la Lotería de Navidad

La suerte sonríe a Vox en las encuestas. El partido de Santiago Abascal ha conseguido en este 2025 crecer de forma importante en los sondeos electorales, hasta rozar en algunos de ellos el 20% de estimación de voto. La mayoría de encuestadoras asegura que, si hoy se celebraran comicios generales en España, Vox superaría su representación actual y se quedaría en torno a los sesenta o setenta diputados. Además, sus votos serían fundamentales para que el PP pudiera desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Y como la suerte y los buenos pronósticos están de su lado, seguro que muchos supersticiosos están como locos preguntándose a qué números juega este año Vox a la Lotería de Navidad. En El HuffPost tenemos la respuesta. La vicesecretaría nacional de gerencia del partido ha enviado esta semana a los simpatizantes y afiliados un correo electrónico en el que les anima a comprar participaciones de tres números diferentes para el sorteo de este próximo 22 de diciembre.

"La Navidad es sinónimo de ilusión, y en VOX estamos listos para estrenar una tradición mágica: nuestra Lotería de Navidad. Para celebrar esta primera vez, hemos reservado tres números únicos y te queremos invitar a participar en esta ilusión. Con nuestros tres números, tienes más oportunidades de celebrar 'El Gordo' junto a toda la familia de VOX", señala.

Las participaciones de estos números se pueden adquirir a través de la app o la web de Tulotero. Cada participación cuesta seis euros, pero realmente juegas cinco porque un euro se lo queda Vox a modo de "donativo". La web donde los puedes adquirir es esta.

Los números a los que puedes jugar son los siguientes: 62.545, 92.762 y 98.056.

Si te quedas sin ellos (o no quieres dar ese euro de donativo a Vox), aquí te detallamos las administraciones de Lotería que han puesto a la venta estos números:

62.545

Dirección GRAN VIA, 45 KIIOSCO

Población MADRID

Provincia MADRID

Teléfono 915471660

92.762

Dirección CRTA. DE LA MOJONERA, 152 C

Población NORIAS (LAS)

Provincia ALMERIA

Teléfono 950587427

98.056

Dirección CRTA. DE LA MOJONERA, 152 C

Población NORIAS (LAS)

Provincia ALMERIA

Teléfono 950587427