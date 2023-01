Un eurodiputado de En Comú Podem carga contra el PP y termina su intervención con una frase épica

El vicepresidente del Grupo de los Verdes - Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo y miembro de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ha cargado este miércoles contra la "corrupción" del Partido Popular y su actitud con el Gobierno español, entre las muchas críticas vertidas.

Urtasun ha publicado una parte de su intervención en Twitter acusando a la formación azul de haber iniciado "una campaña de boicot a la presidencia semestral española de la Unión Europea", una postura que ha definido como una "deslealtad" al país.

Hasta el momento, el vídeo ha recopilado más de 3.000 'me gusta', cerca de 74.000 reproducciones y una multitud de comentarios alabando las palabras del europarlamentario.

Según ha señalado durante su intervención en el Parlamento Europeo, uno de los problemas del Estado de derecho en España ha sido "la corrupción, con cientos de cargos electos del PP que han hecho un daño gravísimo al sistema constitucional del país".

Para Urtasun, la segunda cuestión a la que hay que prestar especial atención es "el boicot de la formación azul, porque cuando no ganan las elecciones deciden que el funcionamiento institucional normal y la aplicación de la Constitución ya no valen", es decir, "o gobiernan ellos o la constitución ya no se aplica", ha criticado duramente el de En Comú Podem.

"Ese es el motivo por el cual hay seis miembros del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato está caducado, provocando un grave daño al funcionamiento institucional", ha concretado.

Urtasun ha continuado su alegato explicando lo que más le preocupa actualmente: "De aquí a seis meses empieza el semestre de la presidencia española (...) Cientos miles de funcionarios de la Administración General del Estado están en estos momentos dejándose la piel para que esta presidencia sea un éxito. ¿Saben cuál va a ser el problema mayor? Ustedes (miembros del PP) van a ser su mayor problema, porque hoy han empezado una campaña de boicot a la presidencia".

Al hilo del tema, también ha señalado que "no hay partido político en la cámara más desleal con los intereses, no de su Gobierno, sino de su país, que el Partido Popular español".

Para terminar, ha advertido a los diputados de la formación que "pueden hacer todo el ruido que quieran, porque no van a lograr empañar el buen trabajo que el Gobierno de coalición en España está haciendo en Europa", augurando que, a pesar de su actitud, "la presidencia va a ser un éxito". "Ladran, ladran, luego cabalgamos", ha concluido, generando una multitud de comentarios en la red.