EEUU evacúa a parte del personal de su base militar de Catar, la más grande de Oriente Medio, en plena tensión en Irán

El Gobierno de EEUU ha evacuado a "algunos efectivos" de su base aérea de Al Udeid (Catar), la más grande del país norteamericano en Oriente Medio. Esto ha sido confirmado por el propio gobierno catarí, que ha asegurado que esta decisión tiene su origen en "las tensiones que están teniendo lugar en la región", concretamente en Irán.

"Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región", confirmó la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar a través de un comunicado. En el escrito, aludió a las manifestaciones y protestas que se han extendido por todo el país iraní y que mantienen a la nación persa sumida en el caos.

Esta evacuación no será la única que lleve a cabo el Gobierno de Donald Trump en Oriente Medio ante la posibilidad de que se produzca una escalada bélica que, si bien parece un escenario extremo, Trump ya ha dejado claras sus intenciones de intervenir en Irán si la situación se descontrola por completo, llegando a amenazar con actuar contra el régimen iraní.

De hecho, este martes, durante una comparecencia pública, Trump confirmó que "la ayuda está en camino" y animó a los opositores y activistas iraníes a no desistir en su objetivo.

Como respuestas a estas amenazas, la Misión Permanente de Irán ante la ONU ha enviado una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que ha criticado las palabras de Trump, al considerar que el comandante en jefe de EEUU está alentando a la revuelta en el país y a la desestabilización de Irán, además de incitar a la violencia y amenazar la soberanía e integridad territorial del país.

Pese a las amenazas y a la retirada de personal de la base, Catar asegura estar "tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes en su territorio", algo que supone "una prioridad absoluta".

Esta misma base (Al Udeid), que cuenta con unos 10.000 efectivos estadounidenses, fue atacada por Irán el pasado mes de junio, en plena escalada de tensión contra Israel, como respuesta al bombardeo de EEUU a tres instalaciones nucleares iraníes.