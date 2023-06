Feijóo contará en la lista de Madrid con Pablo Vázquez, expresidente de Renfe, y personas que han trabajado con Ayuso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que contará en la lista de Madrid con el economista y expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, al que ya fichó hace unos meses para la fundación del PP, 'Reformismo21'. Además, ha indicado que le acompañarán en esa candidatura al Congreso personas que han trabajado en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso o con experiencia en la Asamblea de Madrid.

Así lo ha avanzado Feijóo en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, donde ha señalado que van a intentar cerrar las listas que el PP presentará a las elecciones generales del 23 de julio entre "hoy y mañana".

Sin embargo, el presidente de los 'populares' no ha desvelado el nombre de quién le acompañará en el segundo puesto de la candidatura de Madrid. "Vamos a cerrar el 'número dos' de Madrid supongo que hoy si es posible. Y una vez que tenga la propuesta se lo comunicaré a Isabel Díaz Ayuso y, después, lo anunciaremos", ha manifestado.

Ve a Vázquez "una persona sólida"

El líder del PP sí que ha adelantado que estará en esa lista Pablo Vázquez, que ha trabajado en la consulta McKinsey y tiene experiencia de gestión como subsecretario de Sanidad, presidente de Renfe y presidente de INECO. A su entender, su perfil es "muy útil" y es "una persona sólida".

A renglón seguido, ha dicho que van a ir en la lista de Madrid personas que "han tenido experiencia en la Asamblea de la Comunidad de Madrid" y que "han trabajado en el ámbito del Gobierno de Ayuso". "Me parece fundamental que en la lista de Madrid haya gente que haya hecho política en Madrid", ha añadido.

Al ser preguntado expresamente si el consejero Javier Fernández-Lasquetty, podría formar parte de esa listas, Feijóo ha señalado que Ayuso le ha trasladado que él ha preferido "dar un paso al lado y salir del Ejecutivo autonómico".

Además, ha indicado que le acompañarán en la lista de Madrid "algunas personas que han trabajado con él" estos años y "siguen trabajando con él en Génova". También habrá personas que "ya estaban en el Congreso por la Comunidad de Madrid", si bien "otras no pueden entrar porque no hay sitio para todos", según ha agregado.

De la misma forma, el presidente del PP ha asegurado que en las listas contará con "gente de fuera del PP" y que "militó hace algún tiempo en Ciudadanos". En ese perfil podría encajar el economista y exeurodiputado del partido naranja Luis Garicano, al que también fichó recientemente para la fundación del PP, si bien no ha dado más detalles.

Consulta a los presidentes del PP

Frente al "espectáculo" en el PSOE, el jefe de la oposición ha señalado que en las listas del PP "no ha habido ni cuotas, ni venganzas ni vetos" y ha recalcado que el objetivo de su partido es ofrecer un cambio "seguro" y "tranquilo" a los españoles

El líder de PP ha explicado que para confeccionar la listas ha "escuchado" a todos los presidentes del PP, igual que a él le gustaba que le consultaran cuando presidía la Xunta. Eso sí, ha dejado claro que en las candidaturas a Cortes ha decidido él, de la misma forma que los presidentes territoriales "han decidido sus listas" a los Parlamentos regionales y ahora sus consejeros.

Feijóo ha asegurado que en el PP "no hay corrientes" y no hay "ni feijóoistas". "Hemos aprendido de los errores que hemos cometido, como aprenden todos los partidos y en este momento, insisto, me siento absolutamente cómodo", ha añadido.

Además, y ante la posibilidad de que pueda fichar a su propia mujer, Eva Cárdenas, que fue directiva de Inditex, el líder del PP ha rechazado que su pareja pueda sentarse en la misma mesa del Consejo de Ministros", algo que, según ha dicho, en España "salió muy mal", en alusión a Pablo Iglesias e Irene Montero. "Podemos es un partido curioso. Llevan año y medio enredados simplemente para cambiar el nombre y ahora se va a llamar Sumar", ha ironizado.

Dice que cuenta con perfiles económicos

Feijóo ha indicado que en España tienen un problema con el déficit y la deuda, a lo que se suma el "agujero de las pensiones", por lo que la situación es "muy complicada". Dicho esto, ha garantizado que cuenta con personas que pueden "llevar la parte económica" en el Gobierno pero ha rehusado decir sus nombres.

Al ser preguntado si el PP está dispuesto a aceptar un debate con la vicepresidenta Nadia Calviño, ha señalado que ella no se presenta a las elecciones y lo ha achacado a que "quizás" le "interesa un cargo europeo" o "está buscando una salida internacional".

"Le propongo yo alguna persona del PP para que discuta los temas económicos", ha dicho Feijóo, para añadir que incluso le podría plantear que ese debate fuera una persona del PP que no se presente como ella.

En materia de Justicia, Feijóo ha afirmado que cuenta con "un buen equipo para el Ministerio de Justicia" pero en este caso tampoco ha dado nombres. Sí que ha indicado que "lo primero que van a hacer" es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.