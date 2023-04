Feijóo se jacta ante Sánchez de salvar su reforma del "sólo sí es sí": "No hace falta que me dé las gracias"

Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha jactado este martes ante Pedro Sánchez de haber salvado su reforma de la ley del "sólo sí es sí" con el previsible voto a favor de su formación después de que Unidas Podemos y socios parlamentarios como ERC y Bildu optaran por rechazarla.

En su réplica a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado para informar sobre las medidas del Ejecutivo en el contexto de la guerra de Ucrania, el líder del PP le ha señalado que no hace falta que le dé las gracias por su apoyo para modificar la polémica norma porque lo hace "convencido por las mujeres". "Mañana yo sí votaré a la reforma para aliviar en lo posible el dolor que su ley ha generado a las víctimas de agresiones sexuales. No lo hago avergonzado por las elecciones, como es su caso. Usted no ha pedido perdón con grandeza, sino con la boca pequeña. O cesa a alguien de una vez o váyase usted", le ha espetado.

Usando un tono bronco, Feijóo ha reiterado en el Senado que Sánchez lidera un gobierno "roto" con "tres fracciones y veinte siglas" ahondando en sus polémicas y divisiones. "Los ministros se insultan entre ellos en prime time, son incapaces de pactar los principales asuntos del Estado y no coordinan las publicaciones en el BOE. Pero ni los ministros tienen la dignidad de dimitir ni usted tiene la autoridad para cesar a nadie", ha dicho. Además, Feijóo ha asegurado que le avergonzaría "ser un presidente secuestrado por el populismo y el independentismo" y considera que los españoles quieren derogar ya "el sanchismo para afrontar los cambios que España necesitan".

Con su discurso, el presidente del PP ha intentado desbaratar el mensaje optimista de Sánchez sobre España al subrayar la disparada inflación, el nivel de endeudamiento o la pérdida de poder adquisitivo. "Somos el último país en recuperar el PIB de 2019, los líderes del paro de toda Europa, usted nos ha endeudado más que ningún presidente en 44 años de democracia y llevamos una inflación de 14% en los dos últimos años. Somos los que más poder adquisitivo hemos perdido y los que más impuesto de la renta hemos tenido", ha expresado. De hecho, Feijóo también le ha quitado los méritos adjudicados en materias como la de Vivienda o la de Sanidad. "¿De qué presume si son las CC.AA. y los ayuntamientos los que tienen las competencias de vivienda y son propietarios del suelo?", se ha preguntado Feijóo ante el milagro de "los panes y los pisos" del gobierno.

Además, el jefe de la oposición ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya hablado de okupación porque, ha sostenido, "no le dejan" sus socios, le ha acusado de equiparar a las familias vulnerables con la usurpación y ha pedido que respete el ahorro de las familias en lugar de dar motivos a los okupas para que le "añoren".

Por último, el dirigente gallego también se ha referido al cambio climático y a la sequía que asola España para prometer un pacto del agua a nivel estatal. "Garantizo que el derecho al agua de los españoles será una prioridad de mi gobierno, habrá una red estratégica del agua y una autoridad nacional del agua", ha señalado. Además, y haciendo suyas unas declaraciones de Alfonso Guerra, ha pedido al presidente del Gobierno que no use Doñana "como un disparadero electoral".