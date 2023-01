Feijóo se vuelve a marcar un Rajoy mientras se refiere a España y regala una llamativa frase

Los errores del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la hora de realizar sus discursos y sus mítines están siendo cada vez más frecuentes. Algunos ya llegan a decir que se está asemejando en este sentido a Mariano Rajoy, ya que sus enrevesados discursos fueron una de sus principales características.

La semana pasada, el líder de la oposición se hizo un lío al hablar de lo que se gasta en impuestos: "Por eso cuando alguien presume de que gasta mucho, lo que no dice es que gasta los impuestos que pagamos los españoles para que esa persona pueda decir que gasta mucho. No, no, usted no gasta mucho, usted nos quita mucho de lo que queríamos gastar nosotros, que es distinto".

Este domingo, en su intervención en el acto de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia en Madrid, Feijóo ha vuelto a regalar una frase un tanto particular.

El dirigente 'popular' comenzó agradeciendo a los candidatos del PP que hayan dado un paso al frente para defender a sus vecinos. También quiso destacar que lo hicieran rechazando cualquier oferta y poniéndose al frente "de un proyecto político que tiene como razón de ser España, la constitución y que cree en nuestro país".

Tras estas primeras palabras, Feijóo destacó que el proyecto del PP cree que España "no es menos que nadie" y le mandó un recado al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que añadió que "nadie tiene ningún derecho en dividir en parcelas y territorios aquello que ha nacido unido hace 500 años".

Fue tras esta declaración cuando se lio, al comentar que España "es la nación más antigua de España".

"La nación más antigua de España, la nación más antigua del mundo, que es España", afirmó.