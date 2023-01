Feijóo tiene un lapsus, lo repite dos veces y la bancada del PSOE no se lo perdona

Curioso momento el que se ha vivido este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado donde Pedro Sánchez y Alberto Núñez-Feijóo han tenido un nuevo y tenso cara a cara.

Nada más empezar uno de los turno de réplica al presidente, el líder de la oposición ha afirmado que Pedro Sánchez "ha cesado a 40 ministros en 40 años".

Todo a cuenta de una intervención anterior del presidente del Gobierno donde ha recordado que Feijóo dijo en una entrevista que le "avergonzaría presidir un Gobierno tan mediocre como el de Sánchez".

En su nuevo turno de palabra, el presidente del PP ha comentado: "Yo no tengo solo opinión de que el Gobierno que usted tiene, salvo excepciones, es mediocre. No tengo yo esa opinión, la tiene usted. Ha cesado a 40 ministros en 40 años y ahora me dice que si el Gobierno que tiene usted es mediocre o no. 40 ministros en 40 años y ahora resulta... perdón, 40 ministros en cuatro años".

Justo cuando ha rectificado, la bancada del PSOE ha soltado una fuerte risotada y el presidente del Senado, Ander Gil, ha tenido que pedir silencio por el alboroto que se ha generado.