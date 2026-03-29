Alexander Sollfrank, general del Ejército alemán: “Rusia está produciendo 1.000 drones en 24 horas y para ese tipo de guerra la OTAN aún no está preparada”

Recientemente, Moscú ha sufrido pérdidas masivas, tanto a nivel humano como materiales. Sin embargo, la invasión rusa no se ha detenido desde su inicio en febrero del 2022. Los países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) son conscientes del peligro que representa el Kremlin para la soberanía de la región euroccidental.

Cabe recordar que la OTAN es una alianza intergubernamental creada en 1949 con el objetivo de garantizar la seguridad y defensa colectiva de sus países miembros. Alemania integra el listado de 32 naciones que conforman esta coalición.

En entrevista con el medio germano Welt, Alexander Sollfrank, general del ejército teutón, se refiere a la seguridad nacional de su país y a la amenaza que supone Rusia para la OTAN.

El militar es contundente y afirma que la milicia rusa atacará a los países noroccidentales masivamente en unos años. E incluso señala que un ataque reducido podría ocurrir antes de lo previsto.

“Nuestra planificación se basa en la suposición de que Rusia estará lista para atacarnos a gran escala en 2029. Pero también nos estamos preparando para la posibilidad de que un ataque de menor escala pueda ocurrir antes. Y nos estamos preparando y armando para ello”, declara.

La amenaza de la guerra moderna

En la dinámica del conflicto contemporáneo, las ofensivas trascienden las armas comunes y corrientes. Actualmente, existen muchas maneras de hacer daño, entre las que se destacan los ciberataques y el uso de vehículos aéreos no tripulados.

Precisamente con relación a los drones, Sollfrank advierte que la Alianza del Atlántico Norte debe mejorar en dicho aspecto, ya que Moscú tiene una ventaja significativa. “Rusia está produciendo 1.000 drones en 24 horas y para ese tipo de guerra la OTAN aún no está preparada”, detalla.

Finalmente, el oficial hace hincapié en que la OTAN está progresando para cerrar dicha brecha. “Pero estamos en muy buen camino para desarrollar esta capacidad. Y ya tenemos algunas capacidades realmente excelentes para demostrar. Pero, insisto: el tiempo apremia y no podemos bajar la guardia”, concluye.