Ramón Espinar hace un traje a Feijóo tras ver el "bulo de quinta" que lanza contra Pedro Sánchez

La sesión de control al Gobierno de este miércoles ha dejado momentos de mucha tensión. Uno de ellos se ha producido cuando Alberto Núñez Feijóo ha mostrado un cartel que se ha viralizado estos días.

Se trata de un supuesto mensaje de agradecimiento a Pedro Sánchez por apoyar al régimen de Irán, y que incluye su cara. En redes sociales se está comentando que estos carteles se están pegando en los misiles con los que Irán ataca a Israel.

Esta información que no ha podido ser verificada y que muchos han calificado ya de bulo. Uno de ellos ha sido Ramón Espinar, quien ha cargado contra el líder del PP por emplear este cartel para atacar a Pedro Sánchez.

"Yo diría que algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra", ha dicho Feijóo esta mañana en el Congreso.

"España le supera"

El momento ha sido muy criticado por la bancada socialista, pero también por otros políticos ajenos al PSOE, como Ramón Espinar, ex fundador de Podemos. El ahora analista y colaborador de programas de televisión no ha dudado en responder a Feijóo.

"Es un bulo de quinta", ha afirmado en su cuenta de X Ramón Espinar, quien ha definido en términos muy duros al político gallego, asegurando, entre otras cosas, que "España le supera".

"Es la enésima demostración de incapacidad del frívolo tontorrón de Feijoo que, a falta de posición política y talento para defenderla, recita insultos y estupideces", ha señalado el ex de Podemos.

Miguel Tellado también utilizó el cartel con la cara de Sánchez

Miguel Tellado también ha utilizado el supuesto cartel de Irán con la cara de Sánchez para atacar al presidente del Gobierno. Lo hizo este martes, anticipándose a Feijóo, en su cuenta de X.

"El régimen de Irán podría estar usando la foto de Sánchez como papel de regalo para sus misiles contra Israel con un agradecimiento expreso al apoyo del presidente del Gobierno español", dijo el 'número 2' del PP.

Unas palabras que, en el caso de Tellado, tampoco quedaron sin respuesta. El periodista y escritor Isaías Lafuente no tardó en darle la réplica, asegurando que su mensaje era "una auténtica porquería".