Mónica Oltra vuelve a la política: da un paso al frente para optar a la alcaldía de Valencia

Mónica Oltra está de vuelta. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís anunciará este sábado en el congreso de su partido, Iniciativa del Poble Valencià (IPC), para dar un paso al frente para intentar convertirse en candidata por la Alcaldía de Valencia, según han confirmado fuentes de Compromís al diario El País.

Su intención de ser la candidata de Compromís debe seguir un proceso interno. Iniciativa es el partido minoritario en la coalición y su propuesta deberá estudiarse de forma interna.

El diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha defendido en una entrevista a Europa Press publicada este sábado que Oltra "tiene que ocupar un cargo en las próximas elecciones encabezando una candidatura potente".

De esta manera, Mónica Oltra dará un paso al frente, regresando a la política casi cuatro años después de abandonarla. En junio de 2022, dejó todos sus cargos cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputó por presunto caso de encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada.

Una investigación que ha sido archivada en varias ocasiones por parte del juzgado de instrucción al no recabar ningún indicio de delito en la causa. Pese a ese cierre, la Audiencia Provincial volvió a abrirla y todavía tiene que volver a sentarse en el banquillo.