Nacho Duato dice que la reina Letizia hace cosas "que no están mal" y acaba soltando esta frase sobre ella

Nacho Duato, uno de los bailarines y coreógrafos más conocidos de España, ha ofrecido una entrevista a laSexta Xplica en la que, como suele ser habitual en él, no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar de asuntos de actualidad y dejar algún que otro titular. Esta vez, sobre la reina Letizia.

En la charla que ha mantenido con el presentador José Yélamo, Duato ha reconocido que Juan Carlos I debería haber "renunciado a la Corona", porque "él sabe que es una corona que se la ha puesto un dictador".

Preguntado sobre si él no es monárquico, ha respondido diciendo que "no, para nada". "Hay gente... La reina Sofía, por ejemplo, que la he visto varias veces, pues hemos hablado y nos caemos bien. Nos gusta la música. Hablamos de nuestro hobby, de conciertos de Bach. Es una persona muy amable, muy simpática. Y es la reina más pura que hay. Madre de rey, abuela de rey", ha destacado.

Está "de reyes y reinas hasta la coronilla"

Acto seguido, ha vuelto a hablar de Juan Carlos I y, en pleno debate sobre si debe o no regresar a España, Nacho Duato se ha posicionado de forma tajante. "Yo creo que está bien que se quede donde está. Que no vuelva", ha señalado, antes de reconocer que "si le quieren hacer un entierro de Estado", tampoco le importaría.

"Yo estoy haciendo ballets clásicos. La Bella Durmiente, Giselle. Son todos cuentos de princesas, de hadas, de reyes y de reinas. Estoy de reyes y de reinas hasta la coronilla", ha confesado.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Nacho Duato no ha dudado en hablar del papel de la reina Letizia. Ha revelado que hay cosas que le gustan de ella. "Luego Letizia hace cosas que no están tan mal. Porque bueno, ella no es monárquica tampoco", ha expuesto.

"La primera que no cree en la monarquía es ella. Hombre, no sé. De pronto, ¿tú levantas un día y dices hoy me voy a hacer monárquica y católica?", ha cuestionado. Aunque no ha sido de lo único que ha hablado.

Tras sus críticas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Nacho Duato ha contado que a él le han suspendido varios espectáculos por sus mensajes críticos.

"A mí me han cancelado ocho espectáculos desde que me metí con Ayuso. No solo en Madrid, también en pueblos y en ciudades en las que gobierna el PP", ha contado en su entrevista a laSexta Xplica.