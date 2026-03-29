Se va a vivir dos meses a Reino Unido y no puede evitar diferenciar las casas con España: "Me hacen sentir tonto"

"Cosas que me han hecho sentirme tonto en Inglaterra", introduce su nuevo vídeo de TikTok Alex Tenso, donde acumula 388.000 seguidores y comparte su día a dia en Reino Unido, país al que se acaba de mudar para una estancia de dos meses. En su reciente publicación, habla sobre uno de los choques culturales que más le han sorprendido con respecto a los británicos: la disposición de las viviendas. "Problemas del primer mundo", bromea.

"Para empezar, la puerta", comienza el joven en una publicación que ha alcanzado los 146.000 Me Gusta. Explica que cerrar la cerradura de la puerta de su nueva casa fue todo un descubrimiento: "Forzaba y apretaba pero no servía para nada". Para ello, asegura que tiene que levantar el pomo de la puerta hacia arriba y este movimiento le permite cerrar con llave. "Yo esto en España no lo había visto. El primer día directamente me retiré. Dormí con la puerta abierta", confiesa.

Posteriormente enseña otros lugares de la casa, como las luces, que se encienden y apagan tirando de una cuerda. Tambien, un aparato de ducha, "que es la primera vez que veo en mi vida", para calentar el agua que se enciende mediante un interruptor que se encuentra fuera de la habitación.

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A continuación, enseña, por fin, "algo que sí sabía" de los hogares británicos. Se trata de los enchufes. "Coges el cargador lo intentas meter en el interruptor y nada", explica. Es aquí cuando enseña el verdadero enchufe que funciona en Reino Unido: "Conectas tu cargador en un aparato, y el aparato en el enchufe que utilizan ellos".

Por último, enseña dos botes de salsas para acompañar a la comida que dice que no sirven. "Me gasté unas tres libras en este bote de mostaza que no sirve", lo enseña y posteriormente lo tira a la basura, "y este, de otras dos o tres libras que no sirve para nada", y lo tira. El motivo: "Saben a químico". "Lo importante es quejarse un poco", concluye en la publicación, que ha alcanzado más de un millón y medio de visualizaciones.

Muchos de sus seguidores se han pasado por su perfil para comentar el vídeo. "Las puertas esas en España las hay desde hace más años que el sol", comenta un internauta. "La mostaza no sabe a químico. Es mostaza diferente. Hay mostaza americana, que es la que comemos en España. Hay inglesa y francesa. Las tres saben distinto. Busca mostaza americana", aconseja otro.