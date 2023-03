Ferreras deja a Yolanda Díaz con esta cara tras decirle algo justo antes de terminar la entrevista

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dejado este viernes una reacción más que llamativa después de que el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, le hiciera un llamativo comentario justo antes de terminar la entrevista.

La ministra de Trabajo habló, entre otras cosas, del choque que se produjo entre el PSOE y Unidas Podemos por la reforma de la ley del sólo sí es sí y defendió que "nunca se debió llegar hasta aquí". "Ya saben que no me gusta esta forma de hacer las cosas", añadió.

Díaz justificó que el Ejecutivo central lo que debe seguir haciendo es transformar "la vida de nuestro país". "Hemos subido el SMI, estamos cambiando la vida de la gente y cuando lo hacemos así, cuando estamos caminando juntas, cuando se quiere avanzar, se encuentran salidas", señaló.

"Me van a encontrar siempre en este lugar, suscribiendo acuerdos. Esto es la política, la política va de dialogar", razonó.

Tras ello, Ferreras despidió a la ministra de Trabajo y dejó un comentario que hizo reír de forma curiosa a Díaz. "Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo. Gracias por estar con nosotros, después de que Bruselas haya dicho sí a la reforma de las pensiones. Suerte vicepresidenta y candidata, también", aseguró el presentador.

Yolanda Díaz no pudo contener la sonrisa y, pese a no responder en un primer momento, acabó cediendo tras la insistencia del comunicador. "Ya estamos terminando el proceso de escucha. Les he dicho que pronto, ahora sí, tomaré una decisión. Pero pronto", sentenció entre risas.