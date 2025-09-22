Fiscalía pide al Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del delito de revelación de secretos, al sostener que no se le puede atribuir "ninguna intervención" en la filtración de información sobre el caso de fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En un escrito fechado el pasado 15 de septiembre y al que ha tenido acceso EFE este lunes, la Fiscalía expone además que los hechos "no son constitutivos de delito alguno" y pide al Tribunal Supremo, por tanto, "la libre absolución" del fiscal general.