La selección española elimina a Bélgica y Francia será el penúltimo obstáculo: ¿puede España ganar el Mundial?

España está en las semifinales de un Mundial por segunda vez en su historia. Lo consiguió este viernes en Los Ángeles, en un SoFi Stadium con Brad Pitt y Penélope Cruz en la grada, tras doblegar a Bélgica (2-1) en un partido que se decidió, como casi todo en este torneo, a su manera: con paciencia, con banquillo y con un final de infarto. El martes, en Dallas, espera la Francia de Kylian Mbappé. Solo un obstáculo separa ya a la selección de la final, así que la pregunta ahora sí es clara: ¿puede España ganar este Mundial?

El partido tuvo de todo. España mandó desde el arranque, con Rodri a la manija y Dani Olmo rompiendo líneas, y se adelantó al filo de la media hora: balón de Lamine para Porro, centro al punto de penalti, remate de Olmo que Courtois no puede retener y Fabián, atento en segunda línea, empuja el 1-0.

Sin embargo, justo antes del descanso, De Ketelaere empató de cabeza con el primer remate a puerta belga, el que acabó con la racha récord de imbatibilidad de Unai Simón en partidos del Mundial.

La segunda parte fue un poco más difusa. España, especialmente Lamine, lo intentó por tierra, mar y aire pero faltaba precisión en el último pase, valentía para disparar desde lejos y algo de fortuna. Mientras tanto, a Bélgica se le resquebrajó poco a poco el guion, especialmente después de que Courtois se marchara entre lágrimas lesionado en el minuto 70.

Cuando muchos, otra vez, pensaban ya en la prórroga apareció la valentía de Pau Cubarsí, 19 años, para sumarse al ataque y probar desde la frontal. Lammens, el sustituto de Courtois, no pudo atajar y Mikel Merino, otra vez él, el héroe de octavos, empujó en el área pequeña a los dos minutos de saltar al campo.

Aún hubo un susto en el añadido, con una mala salida de Unai, regateado dentro del área aunque sin cometer penalti, y un Laporte brillante al rescate. Se quedó en eso, en un susto, y España supo cerrar el encuentro para plantarse por segunda vez en su historia en semifinales.

Y ahora, Francia. Enfrente estará Mbappé, que llega a la semifinal con 20 goles en Mundiales, a uno del récord histórico de Messi. Del otro lado, un Lamine que cumple 19 años justo la víspera y que ante Bélgica lo intentó todo sin premio. España tiene el control, tiene fondo de armario —Merino, Nico Williams, Ferran, Pedri saliendo desde el banquillo— y también sabe ya lo que es derrotar a Francia en un partido de altura, como pasó en las semifinales de la última Eurocopa.

El debate está servido y queremos leerte. ¿Puede esta España ganar el Mundial o Francia es un muro demasiado alto? ¿Merino debe seguir siendo el as en la manga de De la Fuente o se ha ganado ya la titularidad? ¿Es esta generación mejor que la de 2010, la única que levantó la Copa? Deja tu respuesta en los comentarios: el martes, todos frente al televisor para animar a España.