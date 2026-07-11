Francis vive en un poblado de chabolas en Ibiza tras huir de Paraguay: "Nuestros maridos construyen las villas de millones que nosotras limpiamos después"

Ibiza es la isla con la que muchos sueñan para disfrutar del ocio y de las vacaciones. Sin embargo, ese mismo territorio se ha convertido en una pesadilla para muchas personas que no tienen dónde vivir debido al encarecimiento desbocado del precio de los alquileres.

Ello hace que las caravanas o las tiendas de campaña se hayan convertido en una manera habitual de 'residir' en Ibiza. Una de las personas que se ha visto obligada a vivir de esa forma es Francis, quien llegó a la isla hace dos años junto a su marido y sus tres hijos. La mujer ha contado la historia de su familia en un reportaje elaborado por el medio de comunicación alemán Stern.

Se mudaron desde el país sudamericano a la isla debido a que un familiar les aseguró que en Ibiza había trabajo. Y sí, decía la verdad. El problema es que el sueldo que se obtiene al trabajar no es suficiente en muchos casos para permitirse tener una casa en la que vivir. Simplemente, los números no salen.

En estos momentos, la familia de cinco miembros (Francis, su marido y sus tres hijos) vive en un poblado de chabolas. En ese campamento, conformado por tiendas de campañas, hay otras 400 personas más.

Entre todos los individuos que se encuentran en el poblado, hay perfiles de todas clases: migrantes, mujeres solteras, familias con niños e incluso ibicencos que ya no pueden permitirse pagar los elevados alquileres de la isla en la que nacieron.

En declaraciones a Stern, Francis ha lamentado que los principales problemas que han convertido a la isla de Ibiza en un lugar prácticamente inhabitable para muchas personas es el desigual reparto de la riqueza y la ausencia de alquileres asequibles. "Nuestros hombres construyen las mansiones millonarias que luego limpiamos nosotras", ha resumido Francis.