Gabriel Rufián es tajante con aquellos que dicen que el bloqueo de Junts no afectará a los catalanes: "Ya nos conocemos"
"A menos que en Catalunya no haya familias, salud, consumidores, alcoholismo, personas con discapacidad, emergencia climática, universidades o libertad de expresión, esto es absolutamente falso", recuerda el político.

Gabriel Rufián, en el Congreso el 9 de julio de 2025.GTRES

Este jueves Junts anunció que presentaría enmiendas a las 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, así como que no votará a favor de las 21 que están en trámite. Además, también afirmó que vetará las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros una vez lleguen al Parlamento. Esto supondría que ninguna de estas normas conseguirían salir adelante al no contar con el apoyo del partido independentista. 

El bloqueo ha supuesto todo un terremoto en la política. Una de las voces que se ha pronunciado al respecto ha sido el líder de ERC, Gabriel Rufián, quien ha querido desmentir a aquellos que aseguran que esta postura no afectará a los catalanes. 

"Una cosa. Junts lleva 24h repitiendo que ninguna de las 25 leyes que van a vetar afectan a Catalunya o a los catalanes. Y a menos que en Catalunya no haya familias, salud, consumidores, alcoholismo, personas con discapacidad, emergencia climática, universidades o libertad de expresión, esto es absolutamente falso", ha recordado el político en 'X' (antes conocido como Twitter).

"Lo digo para que no se le compre la mercadería tóxica y mágica a esta gente como siempre acaba pasando. Sobre todo los medios. Y sobre todo los medios catalanes. Que ya nos conocemos", ha escrito finalmente. La publicación lleva ya más de 130.000 reproducciones y 5.000 'me gusta'. 

