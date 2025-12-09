Huelga de médicos en España: fechas y claves del paro, servicios mínimos, urgencias y qué pasa con las citas

Representantes de CCOO y UGT durante una movilización contra el Estatuto Marco del Personal impulsado por Sanidad

La sanidad española no atraviesa por su mejor momento. Esta afirmación es una realidad que a día de hoy, todo el mundo tiene muy presente, ya que se trata de un asunto que nos toca a todos de lleno y del que un gran porcentaje de la población está siendo víctima. Sin embargo, la situación para los profesionales sanitarios también es muy mejorable, y por ello, desde el 9 hasta el 12 de diciembre de 2025, los médicos de diversas comunidades autónomas han convocado una nueva huelga a nivel nacional.

El motivo principal es su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud, que consideran insuficiente para garantizar unas condiciones laborales dignas y una sanidad pública de calidad.

Durante esos cuarto días, muchos centros de salud y hospitales mantendrán una actividad reducida, aunque se han fijado servicios mínimos obligatorios para garantizar la atención urgente, oncológica, diálisis y cuidados críticos. La convocatoria también incluye manifestaciones y concentraciones en varias ciudades, como parte de las protestas, lo que añade presión social y visibilidad al conflicto.

La huelga de médicos, resumida en 5 claves:

La duración del paro será de cuatro días: del 9 al 12 de diciembre de 2025 , ambos días incluidos.

, ambos días incluidos. Motivo principal de la huelga: el rechazo del colectivo sanitario al borrador del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario -los médicos lo consideran injusto e insuficiente-.

que regula las condiciones laborales del personal sanitario -los médicos lo consideran injusto e insuficiente-. Servicios mínimos garantizados : urgencias, oncología, unidades críticas, diálisis, cuidados intensivos y tratamientos esenciales funcionarán con normalidad.

: urgencias, oncología, unidades críticas, diálisis, cuidados intensivos y tratamientos esenciales funcionarán con normalidad. Impacto en atención ordinaria: la actividad habitual en consultas, atención primaria y pruebas no urgentes se verá reducida o suspendida , con agendas al nivel de un día festivo.

, con agendas al nivel de un día festivo. Contexto de movilización: se trata de la tercera huelga nacional de médicos en 2025, y hay convocadas manifestaciones en las principales ciudades.

Cartel de la huelga de Sanidad convocada para diciembre de 2025 GOBIERNO DE CANTABRIA

Así te afecta como paciente

En el caso de que seas paciente o tuvieras una cita ya programada o fijada para alguna de las jornadas en las que se producirán los paros, hay una alta probabilidad de que sea cancelada o aplazada. Especialmente, si se trata de una cita no urgente ni una intervención esencial.

En cualquier caso, los servicios mínimos programados en las urgencias hospitalarias permitirán sacar adelante la atención en unidades críticas, así como tratamientos oncológicos, diálisis o cuidados intensivos. En todos estos casos, los servicios seguirán funcionando con normalidad.

Sin embargo, consultas de atención primaria, revisiones rutinarias, pruebas programadas, rehabilitación o citas con especialistas pueden retrasarse. Esto puede provocar demoras en la atención y saturación de urgencias si muchos pacientes acuden a ellas por problemas leves.

En el caso de enfermedades crónicas, tratamientos continuados o controles programados, conviene contactar con tu centro para confirmar si tu cita sigue adelante o ha sido reprogramada. Además, muchos servicios permiten el uso de la vía telefónica o telemedicina, aunque con limitaciones.

Las razones de los médicos para ir a la huelga

Como ya se ha mencionado, el motivo fundamental del colectivo médico para ir a la huelga es el borrador del nuevo Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad. Según denuncian, este no reconoce de forma adecuada la carga de trabajo, las guardias (de hasta 24 horas, en el nuevo borrador son de 17), la formación ni la especialización. Consideran que mantiene condiciones laborales precarias y no da soluciones reales a los problemas estructurales del sistema.

Entre sus demandas destacan: jornadas laborales más reguladas, guardias debidamente remuneradas, límites en las agendas de atención primaria, más contratación de personal, reconocimiento de experiencia y formación, y mejores condiciones para retener a médicos en todas las comunidades.

Muchos profesionales advierten de que sin cambios profundos en el sistema público -incluyendo inversión, planificación de plantillas y una normativa justa- se pone en riesgo la atención de calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Cuál es la postura de Sanidad y el Gobierno

Ante las protestas surgidas a lo largo del año, desde el Ministerio de Sanidad sostienen que el nuevo Estatuto Marco busca unificar el régimen del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS) y modernizar la normativa de las condiciones laborales. Su objetivo es actualizar un marco que consideran obsoleto.

Sin embargo, los médicos y sindicatos mayoritarios sostienen que el borrador no aborda problemas clave, como la excesiva sobrecarga, la precariedad en las guardias, la escasez de personal o la falta de reconocimiento de la formación especializada. Por todo ello, reclaman una negociación real, antes de aprobar cualquier texto definitivo.

Algunas consejerías autonómicas han publicado órdenes con los servicios mínimos para garantizar atención urgente, lo que indica que el Gobierno central y las administraciones regionales tratan de compatibilizar el derecho a la huelga con la continuidad de los servicios esenciales sanitarios.

Calendario por comunidades

Huelga general convocada del 9 al 12 de diciembre de 2025 en casi todas las comunidades autónomas.

en casi todas las comunidades autónomas. En algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, se han sumado de forma activa al paro.

En paralelo, organizaciones de médicos de primaria de ciertas autonomías anuncian posibles nuevas jornadas de huelga si no hay avances en la negociación del Estatuto Marco.

si no hay avances en la negociación del Estatuto Marco. Se han convocado manifestaciones en Madrid, desde el Congreso de los Diputados al Ministerio de Sanidad, y en ciudades principales de distintas comunidades, con concentraciones en torno a la mañana. En esta movilización también estarán presentes organizaciones sindicales negociadoras: SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde.

¿Tengo cita hoy con el médico y hay convocada huelga, debo acudir?

Depende. Si tu visita no es urgente -una revisión rutinaria, control crónico o consulta ordinaria- muy probablemente se haya aplazado o cancelado. Es recomendable contactar con el centro de salud para confirmar.

Si es una urgencia o problema serio de salud, lo más seguro es acudir: los servicios mínimos garantizan la atención urgente en hospitales y centros de salud.

¿Funcionan las urgencias durante la huelga de médicos?

Sí. Las urgencias hospitalarias, las unidades críticas, diálisis, oncología, cuidados intensivos y otros servicios vitales seguirán funcionando con normalidad, gracias a los servicios mínimos establecidos.

¿Qué reclaman exactamente los médicos que han convocado huelga?

Exigen un Estatuto Marco que reconozca adecuadamente su trabajo: jornadas más razonables, guardias bien retribuidas, reconocimiento de formación y especialidad, plantillas suficientes y una agenda sostenible en atención primaria.

¿Hay más jornadas de huelga convocadas?

Sí. Además del paro del 9 al 12 de diciembre, algunos sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones, incluyendo paros en enero de 2026, si no hay avances en la negociación. De hecho, hace unas semanas, se acordó que los profesionales se manifestarían a partir del 27 de enero de 2026 cada martes de forma indefinida.