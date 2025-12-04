Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad ante "la falta de respuesta del ministerio"

Huelga indefinida en enero. Los sindicatos negociadores del estatuto marco, compuestos por SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes "mientras sea necesario".

El anuncio, avanzado en rueda de prensa por la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, se fundamenta en según ella, la falta de intención por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, en llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".

Así, argumentan que la huelga es la única salida que les queda tras las "negociaciones paralelas" del Ministerio con las organizaciones médicas, es la única opción debido a la "falta de respuesta y la parálisis ministerial" que están llevando "a la sanidad pública hacia un camino sin retorno".

Esta nueva protesta se suma así a la huelga de cuatro días que los sindicatos médicos CESM y SMA, a los que se han ido sumando otros, han programado para la semana que viene, también en protesta por el estatuto marco y porque consideran que médicos y facultativos merecen un convenio independiente de éste.

Las organizaciones del ámbito -en la que los sindicatos médicos tienen representación sólo a través de FSES- critican la "deslealtad" de la ministra por estar manteniendo negociaciones "paralelas" con CESM y SMA.

"No sólo ha dejado de avanzar, ha entorpecido y dilatado la negociación, manteniendo y alimentando un proceso paralelo con organizaciones ajenas al ámbito de negociación, ignorando a quienes representamos el 100 % del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud", le ha reprochado Ballell.

En su opinión, Sanidad se ha inhibido de promover esta ley, "mostrando debilidad en el gobierno de coalición, que cuando tiene voluntad, impulsa, desarrolla y aprueba cualquier proyecto normativo", ha proseguido.

"Una negociación de una ley no lleva este tiempo, pero la actitud del Ministerio es de cierta deslealtad al ámbito de la negociación", ha coincidido la presidenta de Satse, Laura Villaseñor.

Desde CSIF, Fernando Hontagas ha lamentado que, al final, sea siempre el ciudadano el afectado por estas situaciones. "Estos días estamos viendo como no hay refuerzos para combatir la epidemia de gripe, que son insuficientes", provocando la saturación de las urgencias o la suspensión de cirugías.

"La sanidad pública está en crisis", ha advertido Manuel Moreira, de CIG-Saúde; por ello, conseguir un estatuto que regule de manera digna las condiciones de trabajo del personal redundará en dar a la ciudadanía el servicio que merece