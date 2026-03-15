Amparo Llanos: "Dóver fue un fenómeno sociológico: todo estaba preparado para que saliera mal"

El grupo de rock Dóver quedará marcado en la historia de la música en español como una revolución. Junto a su hermana Cristina de vocalista, Jesús Antúnez, Álvaro Díez y Samuel Tito, Amparo Llanos compuso algunos de los temas más reconocidos por generaciones. En una conversación con la SER, ella misma cuenta que no esperaban ni por asomo su éxito.

"Al principio pensábamos que no podríamos vivir de la música, pero sí teníamos muy claro que íbamos a ser, no lo que la industria quisiera, sino lo que genuinamente nosotras representábamos", explica Llanos en su conversación con la emisora. "Y no fue fácil, porque todo el mundo, incluidos los que nos querían mucho, nos decían que así no íbamos a llegar a ningún lado", agrega.

El grupo musical trabajó de la mano durante dos décadas creando temas que han quedado guardados en el cajón de los recuerdos de toda una generación. En 2016, los micrófonos se apagaron para siempre: "Dóver fue un fenómeno sociológico: todo estaba preparado para que saliera mal".

"Ese éxito de Dover también trajo el mensaje de que al colarnos en una industria que no estaba pensada para aceptarnos, se revolviera y junto a los medios de comunicación, dijeran algo así como: 'Vale, pues después de Dover, ya está, que se vuelva a lo que conocemos, a cantar en español, a grupos liderados por chicos, a lo convencional", explica la compositora en La SER.

"En ese sentido puede que no hubiera un legado visible hacia otros grupos, pero sí la idea de que si alguien quería vivir el sueño de intentarlo, podía hacerlo, porque nosotros ya lo habíamos conseguido", añade.

Nuevos proyectos

Tal y como ella misma explica en la radio, puede vivir sin el grupo que le ascendió a la fama, pero no sin la lectura. Algo que le viene de la infancia. "Mis padres hicieron un gran trabajo. Desde pequeños a mí y a mis hermanos nos educaron en la lectura, de hecho mi madre se preocupó siempre de ofrecernos libros buenos", explica.

"Yo empecé a leer a Austen ya siendo algo mayor y me parece que junto con Shakespeare y Cervantes son los tres autores que mejor saben explicar, contar y mostrar la condición humana". Por ello, ahora, ha decidido hacer un homenaje por el 250 aniversario de su nacimiento, traduciendo y editando parte de la correspondencia privada de la autora de Sentido y sensibilidad en un libro bautizado como Afectuosamente tuya, Jane Austen.