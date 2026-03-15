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Quién es Max Alexander: la joven promesa de la moda que con tan solo 10 años está conquistando pasarelas internacionales como la Paris Fashion Week
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Quién es Max Alexander: la joven promesa de la moda que con tan solo 10 años está conquistando pasarelas internacionales como la Paris Fashion Week 

A los 7 años obtuvo el Récord Guinness como el diseñador de pasarela más joven del mundo. 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Max Alexander asiste a los Premios Streamy 2023
Max Alexander asiste a los Premios Streamy 2023FilmMagic

Mientras el mundo de la moda ya mira hacia la próxima edición de la Madrid Fashion Week, que se celebrará del 17 al 21 de marzo, otro nombre empieza a llamar la atención dentro de la industria debido a su talento pero sobre todo por su edad. Se trata de Max Alexander, un diseñador estadounidense que solo tiene 10 años.

Comenzó a diseñar durante la pandemia a los 4 años y hoy su marca 'Couture to the Max' ya ha vestido a celebridades como Sharon Stone. Además, a los 7 años obtuvo el Récord Guinness como el diseñador de pasarela más joven del mundo. 

El pasado 3 de marzo, en el histórico Palais Garnier, en París, el joven creador presentó una colección ante periodistas y compradores internacionales durante la Paris Fashion Week. Según Vogue Francia, se trata del diseñador más joven que ha mostrado su trabajo en este evento.

Tras la última salida del desfile —un llamativo vestido naranja confeccionado a partir de un paracaídas militar— el niño apareció en el escenario entre aplausos. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y consolidó un fenómeno mediático que mezcla admiración y sorpresa.

Una vocación que empezó con cuatro años

Nacido en 2016 en Los Ángeles, Max Alexander creció en un entorno creativo. Su madre, la artista Sherri Madison, trabaja con materiales reciclados, algo que ha influido en el enfoque creativo del joven diseñador.

Según la información publicada en la web de su marca, Couture to the Max, Alexander descubrió su pasión por la moda a una edad muy temprana. Con solo cuatro años anunció a sus padres que quería ser diseñador y empezó a crear vestidos uniendo telas, cintas y objetos cotidianos. 

Muy pronto aprendió a utilizar una máquina de coser y comenzó a desarrollar su propio universo estético, con referencias artísticas poco habituales para alguien de su edad. Entre sus inspiraciones menciona a creadores como Vincent van Gogh, Yayoi Kusama, Frida Kahlo y Alexander Calder.

Un método creativo instintivo

Uno de los aspectos más singulares del trabajo de Max Alexander es su forma de diseñar. A diferencia de muchos creadores, no comienza con bocetos sobre papel. Prefiere trabajar directamente con las telas sobre el maniquí, una técnica cercana al drapeado escultórico en la que la prenda se construye a partir del movimiento del tejido. 

Pese a su corta edad, el diseñador también muestra interés por la sostenibilidad. Muchas de sus piezas están realizadas con materiales reciclados o recuperados, como tejidos sobrantes, textiles antiguos o incluso objetos reutilizados. Este enfoque, heredado en parte del trabajo artístico de su madre, refuerza una sensibilidad medioambiental que cada vez tiene más peso en la industria.

Un fenómeno en redes

El resultado son piezas muy visuales con vestidos voluminosos, siluetas inspiradas en flores y prendas de colores intensos. Todos estos diseños los comparte en sus redes sociales (@couture.to.the.max) donde vídeos cosiendo o mostrando sus creaciones acumulan millones de visualizaciones en redes sociales.

Las cuentas, sin embargo, están gestionadas por su madre, ya que Alexander aún es demasiado pequeño para administrarlas. Esta visibilidad digital ha permitido que su marca, Couture to the Max, gane notoriedad mucho más allá de los círculos tradicionales de la moda.

La fascinación por su edad y talento

Como ocurre con muchos niños prodigio, el fenómeno de Max Alexander también genera debate. Mientras algunos lo consideran un talento excepcional, otros se preguntan si un niño tan joven debería estar expuesto a la presión de un sector tan competitivo.

Por ahora, el joven diseñador sigue viviendo en California y mantiene una vida relativamente normal. Aun así, su nombre ya empieza a sonar en el sector. Figuras influyentes como Fern Mallis, una de las creadoras de la New York Fashion Week, lo describen como un talento “único” con una auténtica pasión por la moda.

Helena Zarco García
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Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

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