Los alergólogos coinciden: "El antihistamínico sin receta no es completamente inocuo; si se necesita más de una pastilla al día, se debe acudir al médico"

Estamos ya en la recta final de marzo y, a partir del próximo día 20, daremos carpetazo al invierno para dar la bienvenida oficial a la primavera.

Se trata de una época del año muy esperada por sus temperaturas más agradables y sus días más largos.

Sin embargo, para millones de españoles no todo es de color de rosa, ya que con el cambio de estación llega un viejo y molesto enemigo: la temida alergia primaveral.

Esta alergia no es más que una reacción desmesurada de nuestro sistema inmunitario ante el polen suspendido en el aire, manifestándose a través del clásico combo de estornudos, congestión, picor de nariz y garganta, lagrimeo continuo y tos.

En una reciente entrevista para los micrófonos de la Cadena SER, el doctor Fernando Fernández Bueno ha querido poner el foco en esta dolencia y, sobre todo, en el riesgo de intentar atajarla por nuestra cuenta.

Las fases de la alergia primaveral según Bueno

El profesional de la salud explica las fases a las que se expone tu cuerpo al contraer dicha reacción. "La alergia puede aparecer en cualquier momento de la vida, y afecta a niños, adultos y mayores", afirma.

Fernández Bueno explica que todo comienza con una silenciosa fase de sensibilización. "Primero, tienes una fase de sensibilización en la cual ese año no notas absolutamente nada, pero ya tus células inmunológicas han cogido este polen y lo han presentado a otras células y le han dicho que esto es malo, un error inmunológico", complementa.

Es al año siguiente, o con el paso del tiempo, cuando estallan los síntomas. "Hacen una reacción inmunológica excesiva frente a lo que no es un patógeno, sino un alérgeno que no tiene por qué producirnos ningún daño", agrega.

La importancia de no automedicarse

Ante la desesperación que produce el picor y la congestión, muchos pacientes abusan de las pastillas que compran libremente en la farmacia. El doctor recalca que los antihistamínicos deben tomarse con mucha precaución y control.

"El antihistamínico sin receta no es completamente inocuo; si se necesita más de una pastilla al día, se debe acudir al médico", sostiene de forma categórica.

El riesgo de automedicarse no es baladí, ya que un consumo sin control "puede tener otras alteraciones. El doctor recuerda que es vital ajustar las dosis de manera específica, especialmente en personas que puedan sufrir, por ejemplo, problemas renales o patologías previas incompatibles con ciertos principios activos.