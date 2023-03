Iceta bromea al señalar qué pondrá en su lápida: dos palabras nada más

"Ostras...". Es la forma en la que Miquel Iceta, ministro de Cultura, contestó a David Andújar cuando este le pregunta a quién le contó por primera vez que es homosexual.

"Pues a un par de amigos, yo debía tener 18 o 19 años", cuenta el titular de Cultura, que charló con Andújar en Prohibido hablar de política de El HuffPost, esta vez en una céntrica librería de Madrid.

"Pero vaya, el día que dije que era gay, el primero en hablar conmigo fue Iñaki Gabilondo, porque me llamó la SER por la mañana y, pum, me levanté con Iñaki Gabilondo. Esto no lo puede decir mucha gente", bromea.

Tras hablar sobre las dificultades que tiene la gente que vive en el entorno rural para salir del armario y que a él no le costó tanto como a otras personas, Andújar le apunta que sí era una figura mediática. "Sabías que te iba a llamar Gabilondo".

"Bueno, a veces hago la broma de que, cuando me muera, en la lápida pondrá 'era gay y bailó'. Porque las dos únicas cosas que se saben son estas. Y digo, hombre, he hecho alguna cosa más, también coleccioné sellos", ironiza.

Pese a todo, Iceta dice que lo da "por muy bien empleado". "Porque mucha gente me ha dicho que le ayudó mucho y que en su casa pudo explicarlo", afirma.

"Personalmente, para mí fue un motivo de felicidad", asevera.