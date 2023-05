Iceta se supera y se arranca a bailar la 'Nochentera' de Vicco en pleno mitin 

David Andújar ha acompañado al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a una librería para su nueva entrega de "Prohibido hablar de la política". Durante la amena charla entre libros, el político ha recordado sus años de infancia en los que no destacaba precisamente por su afición al fútbol, la prematura muerte de su padre o sus años de estudiante. "Por entonces era empollón y muy sosainas. Nunca he sido muy granuja", admite.



Entrará en la historia por ser, en 1999, el primer político en España que salió del armario. "No hay heroicidad. Lo dije porque me lo pidieron para normalizar la presencia de los gays en sociedad", asegura. Aunque sabe, tal vez muy a su pesar, que todos le recordarán por eso y por su famoso baile durante una campaña electoral. "Cuando me muera, en la lápida pondrá: 'Era gay y bailó'", dice entre risas.



En la conversación, Andújar también ha conseguido sonsacarle qué libros recomendaría a 'colegas' políticos como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Yolanda Díaz. No te pierdas la charla completa en El HuffPost.