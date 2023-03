El momentazo de Iceta explicando por qué sale comiendo churros en la docuserie de Pedro Sánchez

"Desayuna, Miquel", espeta Pedro Sánchez. "Sí, no, no, no, yo quiero aparecer como soy", responde Iceta mientras se sirve un chocolate en una mesa en la que podemos ver, entre otras cosas, un plato con churros.

Esta escena se puede ver en el trailer de la docuserie que se ha elaborado sobre Pedro Sánchez y el trabajo en el complejo de La Moncloa.

Sobre esta escena se pronuncia el propio Iceta en la charla que ha mantenido con David Andújar en la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost, en la que el ministro cuenta la secuencia.

"Vamos a ver, a mí me gusta mucho el chocolate con churros. Entonces, si tú vas a un desayuno antes de la reunión del Consejo de Ministros y hay chocolate con churros, igual ves una cámara y piensas, no, ahora yo cojo la frutita. Pero yo no soy de esos", explica el ministro.

"Yo decidí que me tomaba el chocolate y es esa imagen la que quieren poner, me temo", prosigue Iceta, quien asegura no haber visto el trailer, pero que le contaron que, efectivamente, salía la secuencia de los churros.

"¿Hay muchas veces chocolate?", se interesa Andújar.

"Siempre. Yo desde que voy...", confiesa Iceta, quien, sin embargo, quiere deshacer un posible bulo: "Pero, primero, hay otras cosas. Y hay que desmentir que lo hagan para mí porque antes de que yo fuera ministro ya había".