Igualdad se defiende y asegura que reaccionó ante el fallo de las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad puso en marcha en septiembre de 2024 un "exhaustivo plan de seguimiento" del servicio Cometa de dispositivos de control telemático de agresores machistas para "responder de forma inmediata" a posibles incidencias y "poner en marcha posibles mejoras" para mejorar la protección de las víctimas.

Ese plan, según explicaba el Gobierno en la respuesta a una pregunta parlamentaria, incluía el seguimiento de patrones de incidencias para establecer posibles ajustes y mejoras, información sobre las condiciones y el ritmo de trabajo del personal de Cometa, control de 'stock' de las pulseras y reuniones y formaciones sobre el servicio con las fuerzas y cuerpos de seguridad, los órganos judiciales y las unidades de violencia sobre la mujer.

También contemplaba una "coordinación diaria" con las responsables de Cometa, la recepción semanal y mensual de informes de seguimiento con indicadores tales como averías, altas, bajas, incidencias o quejas y reuniones mensuales con los máximos responsables del servicio y la división de tecnologías de la información del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, la elaboración de una hoja de ruta de actuaciones de mejora del servicio "tomando en cuenta algunas incidencias recurrentes".

Fuentes de Igualdad han explicado a EFE que, en el marco del cambio de operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone) en marzo de 2024, se articuló un plan de transición entre febrero y mayo de 2024 y cuando se detectaron las incidencias para obtener datos sobre ubicación de maltratadores "se creó un nuevo equipo con todas las partes, incluyendo a la anterior judicataria".

"Todo se solucionó en diciembre de 2024 y todos los datos, incluidos los anteriores a marzo de 2024, ya pudieron obtenerse y remitirse a los juzgados que lo pidieran desde enero de 2025. No ha vuelto a haber problemas", subrayan las mismas fuentes.

Este viernes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha vuelto a asegurar que el problema "puntual" detectado por la Fiscalía General del Estado sobre los datos de Cometa "nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras", que no registraron ningún "fallo" y "siempre funcionaron", sino con la migración de datos tras el cambio de empresas adjudicatarias.

"Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas y eso es lo importante. Se ha generado una alarma fundamentada en exageraciones que nada tienen que ver con la realidad", ha dicho.

Debido a la incidencia detectada, algunos juzgados que analizaban procesos de quebrantamiento de la pena de alejamiento no pudieron disponer de la ubicación exacta de algunos maltratadores porque los datos anteriores a marzo de 2024 no estaban disponibles. Eso condujo al sobreseimiento temporal y algunas absoluciones, según el ministerio fiscal.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que los datos ya están disponibles y que se han reabierto los casos de sobreseimiento temporal.

La titular de Igualdad ha señalado que su departamento está recabando datos sobre las absoluciones de maltratadores por quebrantamiento de condena a las que este problema haya podido contribuir y ha precisado que "es un número muy, muy, muy pequeño y limitado".

Feijóo acusa al Gobierno de ocultar información

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de esconderse y no dar "ninguna información" sobre la afectación de las incidencias que tuvieron las pulseras telemáticas.

"En lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde y no da ninguna información", ha afirmado el líder del PP en un acto organizado por la Fundación FAES al que también ha asistido el expresidente José María Aznar.

Feijóo ha dicho que el Gobierno no está informando de esta "negligencia de enorme gravedad" porque "ya solo tiene la cabeza en los juzgados". El líder del PP ha afirmado que esto no puede quedar así porque "se desoyeron las advertencias" y se escondieron durante meses los efectos de la "negligencia".

El PP ha anunciado este viernes que el jueves registró una moción consecuencia de interpelación urgente para pedir la reprobación en el Congreso de Redondo. Está previsto que se debata en el pleno del próximo miércoles