Confirmado por la Aemet: temperaturas que superarán los 30ºC y polvo sahariano en estas zonas

El tiempo ha dado un giro radical con el comienzo de la primavera. Después de las lluvias tan frecuentas durante el invierno, desde finales de marzo se han impuesto los cielos despejados y las temperaturas agradables, con algunos chubascos en días aislados, pero nada similar al tren de borrascas que cruzó la península en enero y febrero.

A la ausencia de lluvias se suma un viejo conocido que ya tenías casi olvidado: el calor. La Aemet advierte del aumento de temperaturas que experimentará buena parte del país desde hoy y que tendrá efecto durante todo el fin de semana.

Seguro que ya has notado la diferencia respecto a los primeros días de esta semana, cuando los termómetros registraron un importante descenso térmico. Ahora te sobra el abrigo y en algunas provincias habrá que recurrir a la manga corta, pues las temperaturas van a ser más propias del verano que de la primavera.

En la jornada de hoy jueves, habrá máximas de 28ºC en Córdoba y en algunos puntos de la provincia de Cádiz. Se llegará a la misma temperatura en Badajoz y otras zonas de Extremadura, mientras que Zaragoza y Toledo se quedarán cerca.

El viernes los termómetros continuarán ascendiendo. En Extremadura se alcanzarán los 29ºC y amplias zonas de la península se encontrarán entre los 25ºC y los 28ºC.

Pero los días más calurosos serán, de momento, el sábado y el domingo. La Aemet predice temperaturas de 30ºC en Toledo, Cádiz, Córdoba y Zaragoza. La temperatura más alta de este episodio de calor tendrá lugar en Badajoz, donde se llegará a los 32ºC el sábado, mismo registro que pueda darse en la jornada del domingo.

Sólo el norte de la península se librará de este calor inusual para el mes de abril. Las máximas no van a superar los 25ºC en ningún momento del fin de semana.

Presencia de calima en Canarias

Otro aspecto destacable respecto al tiempo es la llegada de polvo sahariano a Canarias. Desde este jueves habrá calima en el archipiélago, que podría volverse más densa conforme avance el fin de semana. La calidad del aire se reducirá y la visibilidad será peor. La situación se extenderá a todo el archipiélago en las próximas horas, aunque la concentración será más densa en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.

Las temperaturas en las islas también se encontrarán en torno a los 30ºC. En general se espera que la primavera sea más calurosa de lo habitual.