Estas son todas las ayudas que incluirá el nuevo plan de Vivienda del Gobierno

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que llevará al próximo Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda que ni un solo euro vaya a viviendas públicas o protegidas que en el futuro se vayan a privatizar.

Lo ha avanzado en el marco de la jornada "Habitar el mundo rural: vivienda y futuro”, organizada por el diario La Tribuna de Ciudad Real en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), donde ha desgranado las principales medidas del nuevo plan, centradas en la rehabilitación de vivienda, la movilización del parque vacío y el impulso del acceso de jóvenes al medio rural.

La ministra ha explicado que el eje central del plan es la estrategia de “rehabilitar para vivir mejor”, con ayudas dirigidas a mejorar la habitabilidad de las viviendas en pequeños municipios.

En este apartado, el programa contempla hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales en edificios, hasta 13.000 euros para mejoras de accesibilidad y hasta 20.500 euros para rehabilitación energética, en función del ahorro de consumo de energía, el tamaño del inmueble y el coste de la actuación.

A estas cuantías se suma una línea específica para inmuebles con valor patrimonial o ubicados en cascos históricos, con ayudas adicionales de hasta 30.000 euros. De este modo, una misma vivienda podrá alcanzar subvenciones de hasta 50.000 euros si combina actuaciones estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética.

Rodríguez ha subrayado que esta línea responde a la realidad de numerosos municipios rurales con vivienda vacía pero no habitable: “Queremos que quien decide vivir en su pueblo pueda hacerlo en condiciones dignas”, ha señalado.

El segundo bloque del plan se centra en la movilización de vivienda privada hacia el alquiler asequible y en este sentido los propietarios que cedan sus viviendas a las comunidades autónomas para destinarlas a alquiler durante un mínimo de siete años recibirán compensaciones económicas, además de ayudas de hasta 12.000 euros para su rehabilitación inicial y hasta 18.000 euros adicionales para su devolución en condiciones óptimas al finalizar el periodo.

Asimismo, se establecen ayudas de hasta 35.000 euros para la rehabilitación de viviendas vacías siempre que se destinen posteriormente a alquiler residencial durante al menos cinco años a precios asequibles.

En materia de nueva construcción, el plan incorpora ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de vivienda pública con protección permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda asequible en el medio rural.

Además, se refuerza el apoyo a la emancipación juvenil con ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, ampliables a localidades de hasta 20.000 habitantes que estén en riesgo de pérdida de población.

Rodríguez ha defendido que estas medidas buscan “equilibrar el territorio” y dar respuesta a la falta de vivienda en el medio rural, donde, según ha señalado, existen inmuebles vacíos pero no disponibles en condiciones adecuadas para su uso.

La ministra ha insistido en que el plan estatal multiplica la inversión en las regiones y ha citado como ejemplo Castilla-La Mancha, que pasará de 75 a 280 millones de euros, y ha apelado a la colaboración entre administraciones para su despliegue.

En relación con el mercado de la vivienda, ha defendido la intervención pública como herramienta para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y ha advertido de la presión del alquiler en determinadas zonas del país.

“La vivienda es un derecho esencial y una política de país”, ha concluido Rodríguez, quien ha defendido que el nuevo plan supone un cambio estructural en la política estatal de vivienda orientado a garantizar su acceso en condiciones de igualdad.