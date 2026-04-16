La regularización de migrantes despierta el interés de los usuarios: así se han disparado las búsquedas de Google en Colombia, Perú o Marruecos

España ha puesto en marcha un proceso de regularización para migrantes al que se van a acoger más de 700.000 personas. El objetivo es dar derechos a personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, aunque lleven años trabajando en este país.

La solicitud se puede presentar hasta el 30 de junio y es necesario cumplir una serie de requisitos: residir en España desde antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales son los dos principales.

El trámite se puede llevar a cabo por vía telemática o presencial, utilizando un pasaporte en regla y la documentación que acredite haber vivido en España durante los últimos 5 meses de manera ininterrumpida.

Los colectivos migrantes consideran esta medida "una victoria de toda la sociedad y de los migrantes que malviven". Desde que se anunció, el proceso se ha convertido en uno de los debates políticos centrales en España. Y no sólo ha sido protagonista aquí, sino que ha despertado un gran interés en otros países, especialmente en aquellos de los que provienen la mayoría de migrantes.

Para conocer el impacto generado es posible acudir a Google Trends y revisar los datos de búsqueda. Esta herramienta permite conocer los términos más buscados en Google en diferentes países.

La regularización marca la agenda política en España

La regularización extraordinaria ha causado bastante expectación, obviamente, en España. Se espera que más de 700.000 personas presenten la solicitud, y muchas de ellas recurren a Google para repasar los requisitos o conocer el procedimiento.

Así han aumentado las búsquedas en Google del término "regularización":

Búsquedas del término "regularización" en España google trends

Como puedes ver, el primer pico de búsqueda se produjo a comienzos de año, cuando se anunció la medida. Después ha vuelto a consultarse en abril, que es el momento en el que se ha abierto el proceso.

Además de los migrantes beneficiados, hay que aclarar que en España ha supuesto un debate a nivel político, debido entre otras cuestiones a las posturas racistas de partidos como Vox. Esto también ha podido influir en el nivel de búsquedas.

Otros términos consultados en España están siendo "regularización masiva", "regularización extraordinaria" o "regularización inmigrantes".

Así interesa la regularización en otros países

A la regularización van a acogerse, sobre todo, migrantes de países como Colombia, Perú, Marruecos o Argelia. Algunas estimaciones, como las que ha publicado la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), calculan que un 70% de las personas que van a regularizar su situación son de países de Sudamérica.

Por eso no es de extrañar que el interés sea muy elevado en estos países, tal y como se observa en los gráficos de Google Trends:

Búsquedas del término "regularización" en Colombia google trends

Colombia es uno de los países en los que más búsquedas se han producido. Aunque en febrero y en marzo hubo algunos picos, la mayoría de búsquedas están teniendo lugar en abril, una vez el proceso ha arrancado.

Algo similar ocurre en Perú:

Búsquedas del término "regularización" en Perú google trends

El día en el que se registran más consultas es el 27 de marzo. Aquí la medida aún no estaba aprobada, pero ya era parte del debate político y muchos potenciales beneficiados se interesaban por ella.

En Ecuador y Bolivia el nivel y el comportamiento de las consultas es similar. En Argentina, Chile y Uruguay también han aumentado las búsquedas del mismo término, pero en menor medida que los países mostrados en las gráficas.

Y no sólo hay expectación en los países de Sudamérica. Marruecos es otro en el que Google recoge una importante subida en las búsquedas.:

Búsquedas del término "regularización" en Marruecos google trends

Las consultas en Marruecos son muy recientes. Empezaron el 14 de abril, justo el día en el que el Consejo de Ministros aprobó la medida. Es de esperar que hasta el 30 de junio, jornada en la que finaliza el plazo, las siga habiendo de manera recurrente.