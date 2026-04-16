Comienza la batalla judicial por el Gordo: agraciados de Villamanín presentan una denuncia

Un vecino de Villamanín (León) muestra el número de El Gordo que fue una lluvia de millones para el pueblo gracias a las papeletas vendidas por la Comisión de Fiestas.

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha confirmado este jueves la existencia de una denuncia penal por tres papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 que no estaban registradas y ya habían sido repartidas.

La Comisión afirma que el proceso de pago del resto de participaciones premiadas se encuentra prácticamente finalizado, con 446 papeletas ya abonadas y una pendiente de cobro por motivos operativos.

En total, disponían de 81 décimos con un premio por décimo de 328.000 euros, lo que se traduce en 26.568.000 euros que aguardaban desde enero en una cuenta bancaria y que a finales de marzo comenzaron a repartirse. Cada agraciado ha recibido 59.396 euros cada una libre de impuestos. En circunstancias normales habrían cobrado unos 64.000 euros.

El pasado 22 de diciembre el municipio de Villamanín, de menos de mil habitantes y situado en la nacional 630, entre León y Asturias, se llenó de alegría con el sorteo de la Lotería de Navidad.

Los miembros de la Comisión de Fiestas eligieron el 79.432, agraciado con el ‘Gordo’, para vender participaciones a cinco euros, uno de recargo, para recaudar dinero para las actividades que organizan en el pueblo.

Vendieron 450 participaciones, en las que cada comprador jugó esos cuatro euros, por lo que, sin descontar impuestos, cada una tenían asociado un premio de 80.000 euros.

Pocos días después se pasó de la alegría al desconcierto al descubrir que de las 450 papeletas vendidas, 50 no tenían respaldo de décimos físicos, lo que se tradujo en un desfase de cuatro millones de euros.

La comisión aceptó que, siempre que no se interpusieran denuncias, aportaría los premios que correspondían a sus componentes, unos dos millones, y el resto se cubriría con la renuncia de los premiados a un diez por ciento de cada una de las participaciones, con lo que cada participación tendría un premio de 59.000 euros.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha explicado que de las 447 papeletas registradas en la web, 441 han aceptado el acuerdo y 6 no lo han hecho, pero todos iban a poder cobrar para tratar de dejar atrás un error que llegó a amenazar la concordia de un municipio que pasó de la euforia al enfrentamiento en apenas dos días. Pero no lo han conseguido.