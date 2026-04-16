La aplaudida reflexión de una joven sobre los 'peligros' de la inmigración: "No le quito ni una palabra"

"No le quito ni una palabra". Una joven se ha llevado el aplauso de más de un usuario en redes sociales, concretamente en 'X' (antes conocido como Twitter) por su reflexión acerca de los supuestos "peligros" de la inmigración ante el micrófono del canal de noticias Woke Up.

Durante su intervención, la joven pone en duda que la inmigración sea una amenaza real y apunta al origen del miedo en parte de la sociedad. "Creo que la gente lo ve como una amenaza cuando realmente es gente necesitada que viene a buscar una oportunidad para vivir y lo ven como una amenaza porque tienen miedo, porque es el que les inyecta de arriba", asegura.

"Si una persona que no sabe el lenguaje, que no tiene redes de apoyo aquí en otro país, que no tiene ningún tipo de esperanza, sino que sobrevivir, te quita el trabajo, creo que el problema no es suyo", agrega. Y es que, según explica la joven, ella misma es hija de migrantes y su entorno nunca ha sido una amenaza, sino un ejemplo de esfuerzo por salir adelante.

"Creo que mi familia nunca ha sido una amenaza, sino que simplemente ha venido aquí a buscarse la vida, que han tenido las oportunidades más o menos dadas con la gente con la calle han coincidido. Y yo desde pequeña he visto como obviamente se ve como una persona diferente y nunca vas a hacer como yo, porque no tienes mis costumbres o no sigues mis patrones", afirma la misma antes de advertir de los riesgos de los discursos de odio.

"Pero es que yo creo que la diversidad es el futuro y que realmente son discursos de odio para echarle la culpa al que viene en patera en vez de al que está arriba difamando odio, porque es más sencillo para creerte tu propia versión. Sabes, pero no, se creo que es posible crear una comunidad toda llena de paz y aprender unas culturas sobre otras", agrega finalmente en su mensaje.

El video, compartido originalmente por Woke Up, ha sido publicado también por el usuario Jose Vico, quien ha defendido el discurso "de esta reina sobre la migración". "No le quito ni una palabra. Solo hay que pensar un poquito", ha agregado en la red social, donde acumula ya más de 100.000 reproducciones.