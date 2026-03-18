Illa retirará los presupuestos y ERC se compromete a negociarlos para apoyarlos antes del verano

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras; en una imagen de archivo.

El Govern de Salvador Illa retirará el proyecto presupuestario que se tenía que votar este viernes en el Parlamento de Cataluña, para ganar tiempo de negociación, mientras que ERC se compromete a "negociar para aprobarlos" antes del verano, han anunciado socialistas y republicanos en un comunicado conjunto.

Este acuerdo de última hora, forjado en diversas reuniones mantenidas este martes entre ambas partes, permite ganar margen de negociación y evitar que los presupuestos de Illa -que contaban con el aval de Comuns pero no con el apoyo imprescindible de ERC- sufran una derrota parlamentaria este viernes.

Salvador Illa ha defendido el acuerdo y ha apelado a la "estabilidad y responsabilidad" para intensificar las negociaciones con los republicanos. En una declaración institucional este miércoles desde el Palau de la Generalitat, en la que ha apelado al contexto internacional, ha dicho que intensificarán las negociaciones, en lo que ha calificado de "responsabilidad compartida".

También ha prometido mantener los acuerdos con los Comuns, con sindicatos y patronales: "Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza".

Paralelamente, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, comparecerá a las 10:00 horas en rueda de prensa para exponer su posición, antes de que el pleno del Parlament acoja la sesión de control al Govern a las 11:30 horas y, por la tarde, Illa comparezca para explicar la gestión de su ejecutivo en las últimas semanas.