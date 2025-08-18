Iñaki López hace la reflexión más certera en plena ola de incendios: ojo a sus palabras

La ola de incendios que asola España deja un balance aterrador. Un total de 344.417 hectáreas se habrían quemado en los 224 incendios ocurridos en lo que llevamos de año en nuestro país, según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), de Copernicus, actualizados este lunes.

La cifra, por supuesto, no recoge las consecuencias de los incendios que todavía siguen activos en España, como en la provincia de Ourense, Jarilla o León. Puedes seguir la actualidad minuto a minuto sobre los incendios a través de El HuffPost.

Las consecuencias devastadoras de los incendios han vuelto a plantear la necesidad de invertir en bomberos y operativos de prevención de incendios. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que recoge la información aportada por la Administración General del Estado y las CC.AA, la inversión en prevención de incendios forestales se ha reducido a la mitad en apenas 13 años. En 2009, el dinero destinado a estas labores ascendió a algo más de 364 millones de euros. En 2022, último año con datos actualizados, esta inversión cayó hasta casi 176. Es decir, un 52% menos.

En todas las CC.AA., la reivindicación es unánime: se necesitan más bomberos, más medios para apagar fuegos y más prevención. El periodista de LaSexta, Iñaki López, ha publicado este lunes un tuit en el que recoge este sentir general. "Profesionales tan mal pagados como necesarios que aparcan sus reivindicaciones para salvar el patrimonio de todos. Cuando esto acabe, a ver si quien corresponde se acuerda de ellos", escribía en alusión a los bomberos.

En el caso concreto de su publicación, aparecía un bombero de la Comunidad de Madrid reclamando una mejora de sus condiciones. El pasado 15 de julio pusieron en marcha una huelga para protestar por una situación que lleva décadas enquistada y que, denuncian, está marcada por plantillas bajo mínimos, un convenio que no se actualiza desde 2008 y sueldos congelados desde 2010. "Madrid sufre hoy la peor crisis de personal en la historia reciente del Cuerpo de Bomberos", lamentan desde Comisiones Obreras (CCOO). De los 1.700 efectivos pactados para 2025, hoy solo ronden los 1.300.

Sobre esta huelga, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó el pasado viernes que le sorprendía su convocatoria porque "las circunstancias de trabajo no son ni mucho menos las peores de España".