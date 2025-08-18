Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Última hora de los incendios, en directo: más de 40 fuegos asedian Galicia, Extremadura y Castilla y León
Última hora de los incendios, en directo: más de 40 fuegos asedian Galicia, Extremadura y Castilla y León

Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre las llamas que se han cobrado esta noche su cuarta víctima mortal en España, un bombero en Yeres (León). La circulación sigue en jaque con el AVE Madrid-Galicia suspendido y más de una decena de carreteras bloqueadas.

Antón Parada
Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo.EFE/ Brais Lorenzo
07:30
Controlado un incendio de vegetación en Onda (Castellón)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por controlado sobre las 1.00 horas de este lunes el incendio de vegetación declarado en el municipio de Onda. Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha informado de que se han movilizado dos dotaciones de bomberos del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, además de una unidad de mando y un coordinador forestal del Consorcio, que siguen trabajando en la extinción de las llamas. El organismo ha informado poco antes de las 22.00 horas de este domingo de un incendio de vegetación en zona de "la partida de El Palmeral, barranco de Ratiles", en el mencionado municipio, de la que ha comunicado que "se trata de una zona de cultivo abandonado algo extensa".

Incendio de vegetación en Castellón (Comunidad Valenciana), en la zona de la partida de El Palmeral, barranco de Ratiles.
07:20
El fuego mantiene cortadas carreteras y el AVE Madrid-Galicia: todas las vías afectadas
07:10
¿Qué ha ocurrido durante la madrugada?
07:00
Nueva cobertura en directo

Buenos días, desde El HuffPost comienza un nuevo seguimiento de toda la actualidad sobre una ola de incendios que lleva más de una semana poniendo en jaque a España y que, tras la pasada noche, suma una víctima mortal más, la cuarta, al trágico balance. Se trata de un bombero que luchaba contra el fuego en Yeres, León. Además, es la tercera víctima en Castilla y León. Las llamas avanzan sin control en varios frentes en Galicia, Extremadura y Andalucía, en plena alerta por altas temperaturas, en la que se espera que sea la última jornada antes del descenso de mínimas y máximas. Con todo, la conexión ferroviaria con Madrid seguirá interrumpida este lunes y permanecen múltiples carreteras cortadas a la circulación.

Antón Parada
