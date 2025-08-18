Última hora de los incendios, en directo: más de 40 fuegos asedian Galicia, Extremadura y Castilla y León
Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre las llamas que se han cobrado esta noche su cuarta víctima mortal en España, un bombero en Yeres (León). La circulación sigue en jaque con el AVE Madrid-Galicia suspendido y más de una decena de carreteras bloqueadas.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por controlado sobre las 1.00 horas de este lunes el incendio de vegetación declarado en el municipio de Onda. Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha informado de que se han movilizado dos dotaciones de bomberos del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, además de una unidad de mando y un coordinador forestal del Consorcio, que siguen trabajando en la extinción de las llamas. El organismo ha informado poco antes de las 22.00 horas de este domingo de un incendio de vegetación en zona de "la partida de El Palmeral, barranco de Ratiles", en el mencionado municipio, de la que ha comunicado que "se trata de una zona de cultivo abandonado algo extensa".
Buenos días, desde El HuffPost comienza un nuevo seguimiento de toda la actualidad sobre una ola de incendios que lleva más de una semana poniendo en jaque a España y que, tras la pasada noche, suma una víctima mortal más, la cuarta, al trágico balance. Se trata de un bombero que luchaba contra el fuego en Yeres, León. Además, es la tercera víctima en Castilla y León. Las llamas avanzan sin control en varios frentes en Galicia, Extremadura y Andalucía, en plena alerta por altas temperaturas, en la que se espera que sea la última jornada antes del descenso de mínimas y máximas. Con todo, la conexión ferroviaria con Madrid seguirá interrumpida este lunes y permanecen múltiples carreteras cortadas a la circulación.