Jesús Núñez, experto en relaciones internacionales, tajante sobre la situación actual de España y la UE: "Trump tiene una estrategia clara y si no queremos entenderlo tendremos que pagar las consecuencias"

Jesús Nuñez, Economista por la Universidad Autónoma de Madrid y militar retirado, es un habitual de las tertulias de RTVE, y no podía faltar como comentarista del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de su presidente, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores.

Según su diagnóstico, Trump no actúa de forma errática ni improvisada. Tiene una estrategia reconocible y, si Europa sigue reaccionando tarde, el coste político, económico y de seguridad será alto: "Trump tiene una estrategia clara y si no queremos entenderlo tendremos que pagar las consecuencias", ha dicho en el especial de TVE sobre el ataque de EEUU a Venezuela.

Las pretensiones de Estados Unidos en Latinoamérica

Para el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), uno de los grandes errores de la Unión Europe (UE) ha sido interpretar a Trump como una anomalía pasajera, cuando en realidad representa una corriente profunda de la política estadounidense. América primero no es un eslogan: es una hoja de ruta.

Esa estrategia pasa por reducir compromisos internacionales, exigir a los aliados que asuman más costes y utilizar la presión económica y militar como palanca política. No es una amenaza futura: es una línea de actuación ya aplicada durante su primer mandato y ahora reactivada con mayor margen de maniobra.

La OTAN como campo de batalla político

Uno de los puntos más sensibles es la OTAN. Trump ha reiterado que Estados Unidos no puede seguir siendo el principal garante de la seguridad europea si los socios no cumplen con el gasto militar comprometido. En términos prácticos, eso significa menos paraguas estadounidense y más responsabilidad europea.

Según Núñez, el problema no es solo presupuestario. Es estratégico. Europa ha delegado durante décadas su seguridad en Washington y ahora se enfrenta a un escenario en el que esa garantía ya no es automática. Si no hay una capacidad militar propia creíble, la disuasión se debilita.

España: entre la dependencia y la irrelevancia

España no queda al margen de este tablero. Aunque ha aumentado su gasto en defensa, sigue por debajo del objetivo del 2% del PIB, una cifra que Trump utiliza como referencia política más que técnica. Para Núñez, el riesgo es doble: pagar más sin una estrategia clara o quedar relegada en las decisiones clave.

Además, España depende de la estabilidad europea para su economía, su energía y su posición internacional. Cualquier choque entre Estados Unidos y la UE —aranceles, sanciones, disputas industriales— tiene impacto directo en el crecimiento, el empleo y la inversión.

La Unión Europea, atrapada en su lentitud

El análisis de Núñez apunta a un problema estructural: la UE reacciona, pero no anticipa. Las decisiones siguen siendo lentas, fragmentadas y condicionadas por intereses nacionales. Frente a una Casa Blanca que actúa de forma unilateral, Europa responde con comunicados y consensos mínimos.

El resultado es previsible: Trump marca la agenda y los demás se adaptan. Ya ocurrió con China, con Irán y con la guerra comercial. Y puede volver a ocurrir con la seguridad, la energía o el comercio internacional.