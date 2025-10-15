Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz como consejero de Sanidad de Andalucía tras el escándalo de las mamografías 

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha remodelado su gobierno coincidiendo con la crisis en los cribados de cáncer de mama por la que dimitió hace una semana Rocío Hernández como consejera de Salud, a la que sustituirá definitivamente Antonio Sanz tras ocuparse de este departamento de forma provisional.

Según ha informado Moreno en su cuenta personal de X, Sanz será desde este miércoles consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, y ha añadido que "su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura"

Sanz, abogado de oficio, ha estado ocupando el puesto de viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior desde enero de 2019, hasta el pasado 8 de octubre, cuando asumió de forma provisional el puesto de consejero de Sanidad y Consumo. Previamente fue senador por Andalucía, además de presidir la Comisión de Interior y desempeñar la función de portavoz de Interior desde 2018 en las filas populares.

Anteriormente (entre 2015 y 2018), lideró la Delegación del Gobierno de España en Andalucía durante los últimos años del mandato de Mariano Rajoy. Sin embargo, sus inicios en la política se remontan a mucho antes, desarrollando su primer cargo de importancia desde el año 1999 hasta 2006, ocupando el puesto de portavoz del PP.

Entre sus mayores méritos destaca su proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y su participación en el Senado sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Protección y Uso sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988.

Por otro lado, Moreno también ha confirmado otros dos cambios en su gobierno en la figura de Carolina España, hasta ahora portavoz del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que a partir de este miércoles será también la que lidere las competencias referentes al diálogo social y simplificación administrativas.

Mientras que Jorge Paradela, hasta ahora consejero de Industria, Energía y Minas, será el encargado también de asumir las responsabilidades de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).