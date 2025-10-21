La Junta de Andalucía informa de que una "incidencia técnica" impide el acceso a los informes médicos

La aplicación ClicSalud+ de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo

Nuevos problemas en la sanidad andaluza. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado este martes que debido a un importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en momentos puntuales se ha producido una incidencia técnica que impide acceder temporalmente a imágenes e informes clínicos.

Según el SAS, "en ningún caso esta incidencia informática supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico", tras la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), presentada este martes ante la Fiscalía sobre el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud.

Una vez que el servicio esté completamente restablecido, los usuarios que hayan tenido limitado su acceso podrán consultar, descargar y acceder a dicha información, ha señalado el SAS, que trabaja para recuperar la completa normalidad del servicio lo antes posible.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha presentado este martes una escrito ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del SAS. Ese supuesto borrado ha sido detectado desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación sevillana tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas digitales como ClicSalud o Diraya, y también se habría detectado el cambio de determinadas nomenclaturas sobre los diagnósticos en algunas de ellas.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha negado este martes que el SAS haya destruido o manipulado historiales médicos y ha pedido a Amama que "deje de lanzar infundios e intentar desprestigiar al sistema público".

"En ningún caso se ha eliminado por parte del SAS ninguna prueba ni ninguna historia clínica. Desde el cariño, la mayor cercanía y solidaridad, le digo a la Asociación de Mujeres de Sevilla que, por favor, deje de lanzar infundios y de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales", ha sentenciado Sanz.

El consejero de Sanidad ha asegurado que respeta, en cualquier caso, la decisión de Amama de acudir a la Fiscalía, con la que se colaborará "al cien por cien", en un ejercicio de "transparencia total para esclarecer cualquier situación".